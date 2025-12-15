Захід України без відключень, іншим пощастило менше. Які графіки діють в областях 15 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 15 грудня, протягом всього дня в країні будуть відключення електроенергії як для побутових, так і для промислових споживачів, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графік відключення світла в Києві 15.12.2025

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 15.12.2025

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 15.12.2025

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 15.12.2025

Київська область

Графік відключення світла в Київській області 15.12.2025

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 15.12.2025

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 15.12.2025

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 15.12.2025

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 15.12.2025

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 15.12.2025

Раніше "Телеграф" розповідав, які системи автономного живлення краще підходять для квартири — це дуже актуальне питання в умовах тривалих відключень.