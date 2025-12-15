Захід України без відключень, іншим пощастило менше. Які графіки діють в областях 15 грудня
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 15 грудня, протягом всього дня в країні будуть відключення електроенергії як для побутових, так і для промислових споживачів, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Раніше "Телеграф" розповідав, які системи автономного живлення краще підходять для квартири — це дуже актуальне питання в умовах тривалих відключень.