Запад Украины без отключений, другим повезло меньше. Какие графики действуют в областях 15 декабря

Валерия Куценко
Отключения света продолжаются Новость обновлена 15 декабря 2025, 00:05
Отключения света продолжаются. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 15 декабря, в течение всего дня в стране будут отключения электроэнергии как для бытовых, так и промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго".

Киев

График отключения света в Киеве 15.12.2025
Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 15.12.2025
Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 15.12.2025
Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 15.12.2025
Киевская область

График отключения света в Киевской области 15.12.2025
Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 15.12.2025
Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 15.12.2025
Сумская область

График отключения света в Сумской области 15.12.2025
Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 15.12.2025
Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 15.12.2025
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие системы автономного питания лучше подходят для квартиры – это очень актуальный вопрос в условиях длительных отключений.