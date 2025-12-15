Запад Украины без отключений, другим повезло меньше. Какие графики действуют в областях 15 декабря

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 15 декабря, в течение всего дня в стране будут отключения электроэнергии как для бытовых, так и промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго".