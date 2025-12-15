Запад Украины без отключений, другим повезло меньше. Какие графики действуют в областях 15 декабря
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 15 декабря, в течение всего дня в стране будут отключения электроэнергии как для бытовых, так и промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Днепропетровская область
Житомирская область
Запорожская область
Киевская область
Кировоградская область
Полтавская область
Сумская область
Черкасская область
Черниговская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие системы автономного питания лучше подходят для квартиры – это очень актуальный вопрос в условиях длительных отключений.