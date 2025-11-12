Україна зможе збивати КАБи і не тільки: що відомо про нову ППО

Система може перехоплювати не тільки "Шахеди", а й КАБи

Перша у своєму роді "антидронова стіна" має бути розгорнута в Україні найближчим часом. Вона складається з десятків маленьких дронів.

ППО призначена для перехоплення "шахеда", що наближається, начебто як мінне поле. Про це Business Insider розповів засновник французької компанії Atreyd, яка розробила систему.

Що потрібно знати

Компанія Atreyd побудувала протидронну стіну

Виробник охарактеризував новий тип оборони як "мінне поле" для дронів

Система передана в Україну для використання проти російських БПЛА

Система вже була відправлена до України і має запрацювати протягом кількох тижнів. Спочатку комплекс використовуватиметься для захисту міст та критично важливої інфраструктури від ударних безпілотників, але пізніше її можна буде розгорнути ближче до лінії фронту для захисту від бомб.

Ініціатором розробки дієвого захисту від російської зброї стало НАТО. І компанія Atreyd із концепцією стіни дронів стала фіналістом конкурсу.

Як влаштована "стіна"

Дрони вилетіли на позиції

Стіна складається з безлічі дронів із батарейним живленням, що злітають зі стартових платформ після виявлення радарами потенційної загрози. Кожен дрон несе невелику кількість вибухівки. Піднявшись у повітря, дрони утворюють у небі щось подібне до захисної штори, які нейтралізуватимуть загрозу в небі.

Штучний інтелект керуватиме структурою стіни, щоб найкращим чином реагувати на виявлену траєкторію боєприпасу, що наближається. При цьому вартість перехоплення становить лише кілька тисяч доларів, а невикористані за прямим призначенням дрони зможуть повернутися на свої стартові платформи для використання у наступних місіях.

Стіна може працювати при обставинах, де заборонено використання GPS, оскільки вона оснащена попередньо встановленою тривимірною картою зони своєї відповідальності, що є важливою особливістю з огляду на широке використання РЕБ на полях битв.

Дрони летять попереду танка

Безпілотники можуть працювати на висотах у кілька тисяч метрів та оснащені технологією ідентифікації для запобігання інцидентам із дружнім вогнем. І хоча система здатна функціонувати повністю автономно, людина однаково може контролювати систему.

Одна людина, якій не потрібна якась конкретна кваліфікація, зможе керувати одразу 100 дронами.

Під час випробувань стіни дронів

Під час тестування "стіна дронів" показала стовідсотковий позитивний результат. Проте, її розгортання в Україні стане першим випадком, коли система зіткнеться з реальними бойовими умовами.

Де встановлять нову ППО

Після випробувань

В Atreyd не стали розкривати, де саме буде розгорнуто цю систему ППО, пославшись на оперативні міркування безпеки, проте заявили, що вона буде розміщена там на постійній основі. Крім того, проект може поширитись на інші локації за допомогою дронів вітчизняного виробництва.

Наразі компанія, яка має контракт із НАТО, організувала виробничі лінії у Франції та Україні, і розраховує відкрити філію у США.

Дрони системи DWS-1

Варто зазначити, що Business Insider не згадує конкретної назви системи, проте на офіційному сайті компанії показана продукція, серед якої згадується Drone Wall System (DWS-1). Комплекс складається з 200 одиниць дронів-перехоплювачів та позиціонується як протидія КАБам.

