Більша частина Чернігівщини - без світла, у обласному центрі блекаут. Що сталося

Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання

Чернігів повністю залишився без світла у суботу, 21 березня. Місто знеструмлене через удари Росії по енергетичних обʼєктах на території області.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради. Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах, — йдеться у повідомленні

У Чернігівській ОВА підтвердили, що під ранок ворог атакував енергообʼєкт у Ніжинському районі. Через удари більша частина Чернігівщини залишилася без електропостачання. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

На Чернігівщині затримуються кілька поїздів

Як поінформували в "Укрзалізниці", через відсутність напруги в контактній мережі в Чернігівській області затримуються поїзди. Йдеться про такі рейси:

№6301 Ніжин –Чернігів

№6449 Конотоп – Ніжин

№6302 Чернігів – Ніжин

№6452 Ніжин – Конотоп

№886 Славутич – Київ-Волинський

№6101 Путивль – Конотоп

№6541 Кролевець – Конотоп.

№6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин

№6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин.

№6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки

У Чернігові зупинилися тролейбуси

Через відсутність напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту №11, тимчасово не працюють. На маршруті №11 пасажирів перевозять автобуси за напрямком "вул. Незалежності — Діагностичний центр". Рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.

Як подають воду у Чернігові в умовах блекауту

Водопостачання здійснюється за графіком

Які графіки мали діяти на Чернігівщині 21 березня

Через нові удари попередні графіки погодинних відключень не діють. Вони мали бути досить м'якими, в деяких черг відключень не планували взагалі.

Які відключення планували у Чернігівській області 21 березня

Минулої осені у Чернігові вже був повний блекаут

Росіяни почали масовано атакувати енергооб'єкти на території області з початку жовтня. Чернігів виживав у суцільній темряві та без води.

20 жовтня армія РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Чернігів повністю лишився без світла. Воду подавали за графіком.

