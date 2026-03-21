Большая часть Черниговщины – без света, в областном центре блэкаут. Что произошло

Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения

Чернигов полностью остался без света в субботу, 21 марта. Город обесточен из-за ударов России по энергетическим объектам на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят к работе от альтернативных источников питания.

В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах, — говорится в сообщении

В Черниговской ОВА подтвердили, что под утро враг атаковал энергообъект в Нежинском районе. Из-за ударов большая часть Черниговщины осталась без электроснабжения. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Черниговской области задерживаются несколько поездов

Как проинформировали в "Укрзализныце", из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Черниговской области задерживаются поезда. Речь идет о таких рейсах:

№6301 Нежин –Чернигов

№6449 Конотоп – Нежин

№6302 Чернигов – Нежин

№6452 Нежин – Конотоп

№886 Славутич – Киев-Волынский

№6101 Путивль – Конотоп

№6541 Кролевец – Конотоп

№6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут

№6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут

№6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут из соображений безопасности

В Чернигове остановились троллейбусы

Из-за отсутствия напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута №11, временно не работают. На маршруте №11 пассажиров перевозят автобусы по направлению "ул. Независимости — Диагностический центр". Движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.

Какие графики должны были действовать на Черниговщине 21 марта

Из-за новых ударов предыдущие графики почасовых отключений не действуют. Они должны были быть достаточно мягкими, в некоторых очередях отключений не планировали вообще.

Прошлой осенью в Чернигове уже был полный блэкаут

Россияне начали массированно атаковать энергообъекты на территории области с начала октября. Чернигов выживал в полной темноте и без воды.

20 октября армия РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. Чернигов полностью остался без света. Воду подавали по графику.

