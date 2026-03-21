Большая часть Черниговщины – без света, в областном центре блэкаут. Что произошло
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения
Чернигов полностью остался без света в субботу, 21 марта. Город обесточен из-за ударов России по энергетическим объектам на территории области.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят к работе от альтернативных источников питания.
В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах, — говорится в сообщении
В Черниговской ОВА подтвердили, что под утро враг атаковал энергообъект в Нежинском районе. Из-за ударов большая часть Черниговщины осталась без электроснабжения. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
В Черниговской области задерживаются несколько поездов
Как проинформировали в "Укрзализныце", из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Черниговской области задерживаются поезда. Речь идет о таких рейсах:
- №6301 Нежин –Чернигов
- №6449 Конотоп – Нежин
- №6302 Чернигов – Нежин
- №6452 Нежин – Конотоп
- №886 Славутич – Киев-Волынский
- №6101 Путивль – Конотоп
- №6541 Кролевец – Конотоп
- №6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут
- №6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут
- №6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут из соображений безопасности
В Чернигове остановились троллейбусы
Из-за отсутствия напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута №11, временно не работают. На маршруте №11 пассажиров перевозят автобусы по направлению "ул. Независимости — Диагностический центр". Движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.
Какие графики должны были действовать на Черниговщине 21 марта
Из-за новых ударов предыдущие графики почасовых отключений не действуют. Они должны были быть достаточно мягкими, в некоторых очередях отключений не планировали вообще.
Прошлой осенью в Чернигове уже был полный блэкаут
Россияне начали массированно атаковать энергообъекты на территории области с начала октября. Чернигов выживал в полной темноте и без воды.
20 октября армия РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. Чернигов полностью остался без света. Воду подавали по графику.
Напомним, экс-министр энергетики Украины (2020) Ольга Буславец для "Телеграфа" оценила ситуацию в энергетике. Она дала прогноз об отключениях на следующие месяцы.