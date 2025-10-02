У суцільній темряві та без води: як виживає Чернігів після російської атаки (репортаж)

Ситуація зі світлом в Чернігові тільки погіршилася

1 жовтня росіяни завдали удару по енергооб'єкту на Чернігівщині. Через це у частині громад зникло електропостачання. В обласному центрі розгорнули "Пункти незламності". В багатьох немає не тільки світла, а й води.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав Чернігів, щоб показати, як місто переживає блекаут.

У четвер, 2 жовтня, ситуація в енергосистемі області погіршилася — навіть за графіками погодинних відключень мережі перевантажені. Через це енергетики вимушені вводити додаткові відключення, не передбачені ГПВ (графіком погодинних відключень).

Блекаут в Чернігові

Це означає, що час зі світлом у всіх абонентів скоротився, а знеструмлюють і тих споживачів, які не були в графіку. Енергетики продовжують цілодобово працювати над відновленням постачання електроенергії.

Через знеструмлення окремих районів міста не працюють підвищувальні насосні станції у будинках там, де відсутнє централізоване електроживлення. Наразі забезпечується подача води на нижніх поверхах будинків — до п’ятого поверху.

Разом з тим впродовж доби область неодноразово атакували ворожі безпілотники. Тож чернігівцям зараз несолодко.

Через відключення світла в обласному центрі розгорнули "Пункти незламності". Тут люди можуть набрати воду, зарядити гаджети, випити чаю, скористатися інтернетом та просто зігрітися.

Ян Доброносов показав, як виживає місто у темряві. Темні вулиці здебільшого освітлюють лише фари авто. Проте дехто підготував генератори.

Нагадаємо, 1 жовтня ситуацію в системі енергопостачання області в "Чернігівобленерго" назвали мегакритичною. Масований удар спричинив системну аварію в мережі та призвів до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах.

Ввечері 1 жовтня раптово зникло світло й у Дніпрі, але за лічені секунди електроенергія зʼявилась. Місцеві зазначають, що також спостерігали спалах зеленого чи блакитного сяйва до початку перебоїв.