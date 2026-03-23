В Украине критически обмелел Днестр. Причем здесь Россия и чем это обернулось для Молдовы (фото)
Днестр снабжает водой около 80% населения соседней страны
Река Днестр критически обмелела. Из-за ударов России по Днестровской ГЭС, в Молдове более 300 тысяч людей остались без питьевой воды.
Днестр уменьшился практически вдвое
В соцсетях публикуют фото Днестра воле города Хотин (Черновицкая область). Уровень воды сильно снизился, в целом, Днестр стал почти вдвое меньшим, чем был несколько лет назад.
В районе села Атаки неподалеку от Хотина видно, что там, где раньше протекала река — сухая земля, пишет molbuk.ua. По словам местных жителей, Днестр аномально мелкий, как для марта. Такой уровень воды мог бы быть перед зимой. Река критически уменьшилась, обнажилось дно.
Из-за удара РФ по Днестровской ГЭС сотни тысяч жителей Молдовы остались без воды
Напомним, 7 марта россияне нанесли удар по Днестровской ГЭС в Украине. Атака привела к масштабному загрязнению Днестра, от которого зависит водоснабжение Молдовы.
Более 300 тысяч жителей Молдовы остались без питьевой воды. Как сообщили в Минэкономики Украины, загрязнение Днестра связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которое произошло в результате атаки России.
В знак протеста из-за российской атаки на Днестровскую ГЭС, послу России в Молдове Олегу Озерову вручили бутылку грязной воды из Днестра. В молдавском МИД напомнили, что Днестр снабжает водой около 80% населения Молдовы и 98% жителей Кишинева (столица страны).
Почему мелеет Днестр
Днестр — это вторая по протяженности река Украины (1 362 км) и девятая в Европе. Он протекает через западные области Украины (Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Хмельницкую, Винницкую, Одесскую) и Молдову. Впадает в Черное море.
Главная причина снижения уровня воды в Днестре – регулярные атаки РФ на энергосистему Украины. Энергетики вынуждены производить интенсивные сбросы воды на Днестровской ГЭС для компенсации дефицита мощности в энергосети. Поэтому уровень воды в Днестровском водохранилище упал до исторических минимумов.
