В Україні різко обміліла річка Дністер: у мережі назвали причину та показали вражаючі кадри (карта)

Українці в мережі переживають, що це негативно позначиться на рибі та річкових рослинах

В Україні річка Дністер та її притоки різко обміліли. Місцями вода зовсім відійшла на велику відстань, змусивши українців хвилюватися.

Про це свідчать відео із різних населених пунктів на кордоні Хмельницької та Чернівецької областей, які публікують у мережі. Офіційної інформації щодо причин обміління річок поки що немає.

Автор одного з відео припустив, що воду з Дністра скинули, щоби збільшити виробництво електроенергії на Дністровській ГЕС, яка знаходиться нижче за течією. На відео із села Рудківці (Хмельницька область) видно, що вода відійшла від берега на десятки метрів. На суші опинився пірс, який раніше був у воді, і "дном річки" тепер гуляють люди з собаками. Місцеві жителі твердять, що ще не бачили такого явища ніколи.

У мережі пропонують скористатися ситуацією та почистити дно річки від сміття, а також переживають, що через обміління флора та фауна водойм будуть знищені.

Річка Дністер знаходиться на південному заході України та Молдови (частково на кордоні обох країн) та має багато приток. Ліві притоки: Стривігор, Верещиця, Щирка, Гнила Липа, Золота Липа, Стрипа, Джурин, Серет, Нічлава, Збруч, Смотрич, Студениця, Ушиця, Калюс, Жван, Жванчик, Лядова, Мурафа, Русава, Ягорлик, Кучурган. Праві притоки: Стрий, Свіча, Лімниця, Луква, Бистриця, Тлумач, Реут, Бик, Лучний.

Нагадаємо, що по всій Україні запровадили графіки відключення світла через дефіцит електроенергії після російських обстрілів. Окупанти б'ють по енергооб’єктах, ГЕС та ТЕЦ, щоб занурити Україну в темряву та посіяти паніку серед громадян.

У Кабміні України розповіли, коли ситуація зі світлом покращиться. Українців закликали потерпіти, адже на пошкоджених станціях проводять ремонтні роботи. А завдяки імпорту електроенергії з Європи не вдається покрити дефіцит потужностей в українській енергосистемі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні готуються підняти тарифи на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, коли це може статися.