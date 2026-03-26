Україна може вдарити по Білорусі: Безсмертний пояснив, чи будуть "стурбовані" союзники

Участь Мінська в російських атаках БПЛА — проблема, яка обіцяє стати ще серйознішою

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Росія планує розгорнути у Білорусі чотири станції управління далекобійними дронами. За фактом ці станції для нас є легітимними військовими цілями.

Відомий дипломат і політик Роман Безсмертний поділився з "Телеграфом" своєю думкою про те, як США відреагують на гіпотетичні удари України по цілях в Білорусі. Адже останнім часом спостерігається деяке зближення між Вашингтоном та Мінськом.

Безсмертний пояснив, що йдеться не про систему запуску, а про систему радіоелектронного супроводу – так зване "підсвічування". Управління безпілотниками, які летять із Росії, здійснюється вже з території Білорусі.

Це рішення росіяни знайшли після того, як перестали давати раду українській системі РЕБ. Після розгортання станцій управління далекобійними дронами проблема для України стане ще серйознішою.

"Такі системи є законною військовою ціллю. Вже зараз на території Білорусі є низка об’єктів, які слід вважати законною військовою ціллю. Перше — це місця та бази для "вагнерівців", де тренують диверсантів, які потім вирушають до України, до європейських держав", – сказав дипломат.

Він також назвав законними цілями для України місця, де здійснюється підготовка, навчання операторів безпілотних систем, виробляються зброя, боєприпаси, які вирушають до Росії, де ремонтується російська техніка. Ціла низка техніки, на якій розміщено РСЗВ, мають платформи, що виробляються в Білорусі, додав Безсмертний.

"Білорусь з погляду міжнародного права є сателітом Москви. І тут все залежить від того, які рішення ухвалює військово-політичне командування та керівництво України. Наскільки вистачає волі, щоб приймати рішення для завдання таких ударів", – пояснив він.

Дипломат додав, що Україна може відкривати вогонь по антенах "підсвічування", що стоять уздовж північного кордону на території Білорусі. Сигнал цей дуже легко зафіксувати під час польоту та керування безпілотником. Тим більше, що українські системи перехоплення досить потужні. І Україна може перехоплювати такі пристрої на території сусідніх держав.

"Тут не може бути принципово дискусії. Якщо подібні об’єкти будуть задіяні у завданні збитків Україні, то Україна може завдавати ударів по таких об’єктах", — заявив Безсмертний.

На запитання журналіста, чи не будуть такі дії небезпечними з погляду політики, він уточнив, що не став би використовувати слово "небезпечно", але певні проблеми можуть виникнути.

"Сучасна ситуація виходить з волі та аргументованості. Умовно кажучи, подання аргументів для Пентагону чи Європи про те, що внаслідок удару [з Білорусі – ред.] було пошкоджено низку гуманітарних об’єктів — і ніхто вам слова не скаже", – сказав дипломат.

Він додав, що в такому разі "може бути задіяна ціла низка людей, які "їздитимуть по вухах" Трампу". Але якщо Київ зможе навести достатню аргументацію, підтвердити, що оборонялися, боятися нічого, вважає політик.

"Ви маєте право робити такі кроки, коли ворог робить акти, в яких є мотиви злочинів проти людяності. Особливо порушення гуманітарного права", – резюмував він.

Нагадаємо, середній син глави Білорусі Дмитро Лукашенко причетний до воєнного злочину – незаконної депортації українських дітей з окупованих територій до Білорусі.