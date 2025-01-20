Організовує депортацію українських дітей в Білорусь: що відомо про сина Лукашенка Дмитра і як він виглядає

Син президента Білорусі керує спортивною організацією

Дмитро Лукашенко — середній син президента Білорусі Олександра Лукашенка. Чоловік працює на політичний режим свого батька та потрапив під санкції європейських держав. Нещодавно ми розповідали, що відомо про єдину офіційну дружину президента Білорусі.

Чим займається середній син білоруського диктатора — з'ясував "Телеграф".

Що відомо про Дмитра Лукашенка

Дмитро народився у шлюбі Олександра Лукашенка з жінкою, на ім'я Галина Желнерович. Це відбулося у 1980 році. Його старшим братом є Віктор, а молодшим — Микола.

Дмитро здобував освіту у Білоруському державному університеті, де навчався на юриста-міжнародника. Проходив військову службу у засекреченому прикордонному підрозділі. Там він боровся з контрабандою і нелегальними мігрантами.

Дмитро Лукашенко навчався на юриста

У 2005 році син Лукашенка почав керувати Президентським спортивним клубом. Організація займається підготовкою спортсменів до участі у міжнародних змаганнях та поширює здоровий спосіб життя.

Дмитро керує змаганнями серед дітей, зокрема турнірами "Шкіряний м'яч", "Золота шайба", "Стрімкий м'яч" та іншими. Також він купував акції лотереї "Спорт-парі". У 2006 році сина Лукашенка призначили членом Національного олімпійського комітету Білорусі.

Дмитро Лукашенко керує спортивною організацією у Білорусі

Дмитро також робив інвестиції в елітне котеджне селище "Грінвіч", торговий центр Green City та Першу зразкову друкарню. У 2011 році сина Лукашенка внесли до "Чорного списку ЄС". Таке рішення прийняли через залученість Дмитра до фінансових операцій свого батька. У 2016 році ці санкції зняли.

Дмитро Лукашенко був під санкціями

У 2021 році Дмитра Лукашенка знову додали у "Чорний список ЄС". Керуючи Президентським спортивним клубом, політик отрмав вплив над різними компаніями та був на таємній інавгурації батька у 2020 році. Таким чином, Дмитро вважається чиновником, який отримує вигоду від режиму Олександра Лукашенка.

Віктор, Дмитро, Олександр і Микола Лукашенки

До того ж Дмитро входить у санкційні списки США, Японії і Канади. Він має дружину та троє дітей.

Де зараз Дмитро Лукашенко

Син Лукашенка продовжує працювати у Президентському спортивному клубі. Він практично не дає інтерв'ю та веде непублічний спосіб життя. У медіа згадують політика, коли пишуть про діяльність спортивної організації.

У 2023 році виявилось, що Дмитро Лукашенко причетний до депортації дітей з України. За допомогою Президентському спортклубу він фінансує "Фонд Талая", який займається привезенням дітей з окупованих Росією територій у Білорусь. Там українським дітям насаджують російську пропаганду. Тож син Лукашенка, як і він сам, має дотичність до злочинів щодо українців.

Дмитро Лукашенко організовує депортацію українських дітей

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшого сина Лукашенка — Віктора. Він займається політикою, як і його батько.