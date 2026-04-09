Розмах ніг може бути 12 сантиметрів: павука-гіганта побачили в Івано-Франківську

Eratigena atrica не має смертельної для людини отрути

Його сітки нагадують воронки, а живе він часто у підвалах і за меблями — павука, який може вирости майже до 2 см із розмахом ніг 12 сантиметрів побачили в квартирі в Івано-Франківську. Це Eratigena atrica, або ж великий домашній павук і він не смертельно небезпечний.

Користувачка Леся Ковальчук опублікувала його знімок у групі "Павуки України". Вона зауважила, що його побачили 6 квітня.

Що відомо про великого домашнього павука

Павуки види Ератігена з родини воронкових — їхні сітки нагадують воронки й розташовуються за меблями, в підвалі тощо. Зазвичай живуть в будинках та поширені загалом у Європі. Цей павук — корисний, допомагає боротися зі шкідниками — їхня здобич комахи та інші, дрібніші павуки.

Проте — розмір суттєвий та може налякати. Цього павука по праву вважають одним із найбільших у Європі — довжина тіла самиць може сягати 18,5 мм, а ромах ніг загалом 70-120 мм.

Великий домашній павук/ Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

Павук Eratigena має особливість у забарвленні — на головогрудях є світліша мітка, що нагадує стрілки, а загалом тіло коричневого кольору.

Павук виду Eratigena з характерними мітками/ Фото Лесі Ковальчук в групі "Павуки України"

Розмір павука може налякати/ Фото Лесі Ковальчук в групі "Павуки України"

Важливо, що ці павуки не мають смертельної для людей отрути, кусатися самі не будуть, а лише для самооборони. При цьому укус відчутний для людей та домашніх тварин, але не несе загрози, окрім випадків алергії.

Що робити, якщо в домі павук

Якщо ви знайшли павука, головне — зберігати спокій. Більшість павуків не є небезпечними для людей і приносять користь, поїдаючи комарів, мух та інших шкідників, зауважують у National Geographic

Спершу спробуйте ідентифікувати павука не наближаючись. В Україні більшість видів безпечні. Якщо ж таке сусідство надто лякаюче — найпростіший спосіб позбутися павука — накрити його склянкою чи прозорим контейнером, підсунути аркуш паперу та винести на вулицю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні цьогоріч раніше прокинулись тарантули. Це один із найбільших павуків України.