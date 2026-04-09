Размах ног может быть 12 сантиметров: паука-гиганта увидели в Ивано-Франковске

Eratigena atrica не имеет смертельного для человека яда

Его сетки напоминают воронки, а живет он часто в подвалах и за мебелью — паука, который может вырасти до 2 см с размахом ног 12 сантиметров увидели в квартире в Ивано-Франковске. Это Eratigena atrica, или большой домашний паук и он не смертельно опасен.

Пользователь Леся Ковальчук опубликовала его снимок в группе "Пауки Украины". Она отметила, что его увидели 6 апреля.

Что известно о большом домашнем пауке

Пауки виды Эратигена из семьи воронковых — их сетки напоминают воронки и располагаются за мебелью, в подвале и т.д. Обычно живут в домах и распространены в целом по Европе. Этот паук – полезен, помогает бороться с вредителями – их добыча насекомого и другие, более мелкие пауки.

Однако размер существенный и может испугать. Этот паук по праву считается одним из самых больших в Европе — длина тела самок может достигать 18,5 мм, а ромах ног в общей сложности 70-120 мм.

Большой домашний паук/ Инфографика сделана с помощью ИИ

Паук Eratigena имеет особенность в расцветке – на головогрудях есть более светлая метка, напоминающая стрелки, а в целом тело коричневого цвета.

Паук вида Eratigena с характерными отметинами/ Фото Леси Ковальчук в группе "Пауки Украины"

Размер паука может напугать/ Фото Леси Ковальчук в группе "Пауки Украины"

Важно, что эти пауки не имеют смертельного для людей яда, кусаться сами не будут, а только для самообороны. При этом укус ощутим для людей и домашних животных, но не несет угрозы, кроме случаев аллергии.

Что делать, если в доме паук

Если вы нашли паука, главное – сохранять покой. Большинство пауков не опасны для людей и приносят пользу, поедая комаров, мух и других вредителей, отмечают в National Geographic

Сначала попытайтесь идентифицировать паука не приближаясь. В Украине большинство видов безопасны. Если же такое соседство слишком пугающе — самый простой способ избавиться от паука — накрыть его стаканом или прозрачным контейнером, подсунуть лист бумаги и вынести на улицу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в этом году раньше проснулись тарантулы. Это один из самых больших пауков Украины.