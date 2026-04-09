Український екшен "На драйві" вийшов в прокат: про що він

У четвер, 9 квітня, у всіх кінотеатрах України стартує показ фільму "НА ДРАЙВІ" — першого українського повнометражного екшену про автоперегони.

Це історія про молодь у прифронтовому Харкові, яка не відкладає життя "на потім". Про швидкість, ризик, вибір і бажання жити – тут і зараз, навіть коли навколо війна.

У центрі сюжету – компанія друзів, які знаходять покинуті автомобілі та перетворюють підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, швидко стає історією про свободу, конкуренцію і ціну рішень.

Фільм уже встиг привернути увагу після гучної премʼєри у Києві, яка зібрала тисячі глядачів, понад 900 зірок, спортсменів і медійних персон.

Презентація фільму. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Серед гостей – MONATIK, NICOLE, Олександр Педан, Григорій Решетнік, Ксенія Мішина, Ірина Федишин, Даша Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Євген Янович, Дарʼя Білодід, Еліна Світоліна та інші.

Окремим елементом фільму став саундтрек – у стрічці звучать треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE та інших українських артистів. Музика не просто доповнює історію, а підсилює її ритм і емоцію, формуючи атмосферу сучасного міста і покоління.

Фільм знятий у реальних локаціях Харкова, з живими автомобільними сценами та роботою професійних каскадерів.

Режисер фільму – Артем Литвиненко, продюсерка – Альона Тимошенко. У головних ролях – Едуард Поляков, Іван Довженко, Іоланта Богдюн, а також нове покоління українських акторів.

Після старту прокату команда фільму продовжує всеукраїнський ДРАЙВ-ТУР – із показами та зустрічами з глядачами в різних містах.

"НА ДРАЙВІ" – це спроба зафіксувати стан покоління, яке формується у війні, але обирає жити та рухатися далі. І саме тому це кіно варто побачити.