Український екшен "На драйві" вийшов в прокат: про що він
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У четвер, 9 квітня, у всіх кінотеатрах України стартує показ фільму "НА ДРАЙВІ" — першого українського повнометражного екшену про автоперегони.
Це історія про молодь у прифронтовому Харкові, яка не відкладає життя "на потім". Про швидкість, ризик, вибір і бажання жити – тут і зараз, навіть коли навколо війна.
У центрі сюжету – компанія друзів, які знаходять покинуті автомобілі та перетворюють підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, швидко стає історією про свободу, конкуренцію і ціну рішень.
Фільм уже встиг привернути увагу після гучної премʼєри у Києві, яка зібрала тисячі глядачів, понад 900 зірок, спортсменів і медійних персон.
Серед гостей – MONATIK, NICOLE, Олександр Педан, Григорій Решетнік, Ксенія Мішина, Ірина Федишин, Даша Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Євген Янович, Дарʼя Білодід, Еліна Світоліна та інші.
Окремим елементом фільму став саундтрек – у стрічці звучать треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE та інших українських артистів. Музика не просто доповнює історію, а підсилює її ритм і емоцію, формуючи атмосферу сучасного міста і покоління.
Фільм знятий у реальних локаціях Харкова, з живими автомобільними сценами та роботою професійних каскадерів.
Режисер фільму – Артем Литвиненко, продюсерка – Альона Тимошенко. У головних ролях – Едуард Поляков, Іван Довженко, Іоланта Богдюн, а також нове покоління українських акторів.
Після старту прокату команда фільму продовжує всеукраїнський ДРАЙВ-ТУР – із показами та зустрічами з глядачами в різних містах.
"НА ДРАЙВІ" – це спроба зафіксувати стан покоління, яке формується у війні, але обирає жити та рухатися далі. І саме тому це кіно варто побачити.
Квитки доступні у касах кінотеатрів вашого міста.