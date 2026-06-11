Мексика — ПАР: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2026

Грандіозне футбольне свято розпочнеться у Мексиці

У четвер, 11 червня, матчем Мексика — ПАР стартує 23-й чемпіонат світу з футболу. Перша гра Мундіалю відбудеться у Мехіко (Мексика).

Що потрібно знати

У першій грі традиційно зіграє країна-господарка

Матч відкриття пройде в Мексиці, фінал — у США

ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Мексика — ПАР. Початок гри, яка відбудеться на стадіоні "Мехіко Сіті", о 22:00 за київським часом. Очікується, що перед стартовим свистком глядачі стануть свідками невеликої церемонії відкриття Мундіалю.

Онлайн-трансляція матчу Мексика — ПАР (оновлюється)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру Мексика — ПАР в Україні. В іншому матчі групи А зіграють Південна Корея та Чехія. Цей поєдинок відбудеться рано-вранці (час київський) 12 червня.

Нагадаємо, ЧС-2026 пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.