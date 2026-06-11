Росіянам доведеться відмовитися від Криму: Портников пояснив чому

Очільник Кремля повторює ганебну помилку імператорів

Росії ніколи не щастило з Кримом і нічна атака на окупований півострів ще раз продемонструвала нездатність російської влади захистити його від ракетних атак і прильотів безпілотників.

Про це журналіст, публіцист, письменник, політичний оглядач Віталій Портников розповів у своєму Youtube-каналі.

Глава Росії Володимир Путін, повторює помилку російських імператорів, символом ганебної поразки яких півострів став у Кримській війні. За словами Портникова, саме зв'язок з материком і є відповіддю на питання, чому не варто покладати якісь надії на Крим. Він нагадав, що Кримське ханство почало занепадати саме тоді, коли його посунули з материка.

"Збройні сили України здатні перервати зв'язок між окупованою частиною українського материка та окупованим Кримом. І це, звичайно, призводить до нової серйозної кризи на півострові, до нових логістичних проблем і до розуміння, що під російською окупацією Криму не вижити", – каже публіцист.

Віталій Портников

Ураження мостів у Армянську, на його думку, ще більше створить проблеми для зв'язку між півостровом та окупованою частиною українського материка. В результаті збільшиться криза із пальним та зменшаться можливості ЗС РФ для подальшої агресії проти України.

В таких умовах російське суспільство почало розуміти, що єдиний реальний вихід – це відмовитися від окупованих РФ територій, зокрема Криму. Раніше ті самі люди вітали анексію півострова, що показало стрімке зростання рейтингу Путіна. Результатом же стало втягування власної країни у війну і перекреслення перспектив на довгі безпросвітні десятиріччя, зазначає оглядач.

Коли російський диктатор вирішив напасти на сусідні українські території через занепад окупованого Криму, він сподівався на роль Чорноморського флоту РФ, каже Портников. Проте російським кораблям довелося забиратися геть з Севастополя у бухти Новоросійська і ховатися там від українських ракет і дронів.

"Російський період в історії Криму має бути схарактеризований і в українських, і в російських, і в кримсько-татарських підручниках, як період ганьби, який потрібно перекреслити та забути, як жахливі сторінки в історії півострова", – вважає він.

Раніше ми розповіли, що відомо про Чонгарський міст і чому він такий важливий для Росії. Одну з ключових "артерій" постачання росіян на півдні України, по якій лише в червні вже двічі завдавали ударів, — наразі знищено, але РФ намагається приховати цей факт.