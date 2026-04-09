Украинский экшен "На драйве" вышел в прокат: о чем он

В четверг, 9 апреля, во всех кинотеатрах Украины стартует показ фильма "НА ДРАЙВЕ" — первого украинского полнометражного экшена об автогонках.

Это история о молодежи в прифронтовом Харькове, которая не откладывает жизнь "на потом". О скорости, риске, выборе и желании жить – здесь и сейчас, даже когда вокруг война.

В центре сюжета – компания друзей, которые находят заброшенные автомобили и превращают подземный паркинг в арену нелегальной гонки. То, что начинается как развлечение, быстро становится историей о свободе, конкуренции и цене решений.

Фильм уже успел привлечь внимание после громкой премьеры в Киеве, собравшей тысячи зрителей, более 900 звезд, спортсменов и медийных персон.

Презентация фильма. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Среди гостей – MONATIK, NICOLE, Александр Педан, Григорий Решетник, Ксения Мишина, Ирина Федишин, Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Евгений Янович, Дарья Белодид, Элина Свитолина и другие.

Отдельным элементом фильма стал саундтрек – в фильме звучат треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE и других украинских артистов. Музыка не просто дополняет историю, а усиливает ее ритм и эмоцию, формируя атмосферу современного города и поколения.

Фильм снят в реальных локациях Харькова с живыми автомобильными сценами и работой профессиональных каскадеров.

Режиссер фильма – Артем Литвиненко, продюсер – Алена Тимошенко. В главных ролях – Эдуард Поляков, Иван Довженко, Иоланта Богдюн, а также новое поколение украинских актеров.

После старта проката команда фильма продолжает всеукраинский ДРАЙВ-ТУР с показами и встречами со зрителями в разных городах.

"НА ДРАЙВЕ" – это попытка зафиксировать состояние поколения, которое формируется в войне, но выбирает жить и двигаться дальше. И именно поэтому это кино стоит увидеть.