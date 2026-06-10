ЧС-2026: де і коли дивитися матч-відкриття Мундіалю

Турнір розпочнеться у Мексиці

У четвер, 11 червня, стартує 23-й чемпіонат світу з футболу. У матчі-відкритті зіграють представники групи А Мексика та ПАР.

Що потрібно знати

У першій грі традиційно зіграє країна-господарка

В Україні першу зустріч Мундіалю покаже Megogo

ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці

У прямому етері в Україні гру Мексика — ПАР покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч Мексика – ПАР відбудеться у Мехіко (Мексика) на стадіоні "Мехіко Сіті", початок гри о 22:00 за київським часом. Подивитися поєдинок можна за підписками: Megopack, Megopack Y, Megopack N+S та "Спорт". Вартість перегляду складає від 279 грн/місяць.

В іншому матчі групи А зіграють Південна Корея та Чехія. Цей поєдинок відбудеться 12 червня. Зустріч також можна подивитися на Megogo (початок о 05:00 за київським часом).

Нагадаємо, ЧС-2026 пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.