Довго очікує на свою жертву: українець знайшов павука, схожого на отруйну чорну вдову (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Укус цього павука за симптомами схожий на укус оси
В Україні зустрічається павук, зовні схожий на "чорну вдову", проте для людини він не є смертельно небезпечним. Цей вид називається "стеатода велика" і найчастіше мешкає в потаємних куточках житла.
На Facebook-сторінці "Павуки України" полтавець опублікував фотографії павука, зроблені у льоху. Багато хто в коментарях відзначив, що це стеатода велика.
Як виглядає стеатода велика і наскільки небезпечна для людини
Стеатода велика належить до роду павуків, що включає безліч видів, поширених у різних країнах світу, в тому числі й в Україні. Ці павуки часто привертають увагу своєю зовнішністю, оскільки формою тіла і забарвленні нагадують отруйну "чорну вдову".
Такі павуки справді можуть вкусити в цілях самооборони, якщо їх потривожити, проте їх укус викликає, як правило, лише роздратування та почервоніння. Смертельної загрози вони не становлять.
Стеатоди великі зазвичай ведуть потайливий спосіб життя і вибирають для проживання потаємні місця. Їх можна зустріти в житлах, наприклад, у кутах кімнат, за меблями, у льохах чи коморах. Вони будують павутиння нерегулярної форми, в якій терпляче і довго вичікують свою здобич. Ці павуки не переслідують жертву активно, а намагаються зловити її у пастку. Харчується стеатода переважно комахами та іншими дрібними безхребетними.
Цей павук може бути страхітливим, але відіграє важливу роль у контролі чисельності комах у житлових приміщеннях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці вересня в Україні з’явився павук-ерезус, якого в народі називають "сонечком".