Довго очікує на свою жертву: українець знайшов павука, схожого на отруйну чорну вдову (фото)

Укус цього павука за симптомами схожий на укус оси

В Україні зустрічається павук, зовні схожий на "чорну вдову", проте для людини він не є смертельно небезпечним. Цей вид називається "стеатода велика" і найчастіше мешкає в потаємних куточках житла.

На Facebook-сторінці "Павуки України" полтавець опублікував фотографії павука, зроблені у льоху. Багато хто в коментарях відзначив, що це стеатода велика.

Як виглядає стеатода велика і наскільки небезпечна для людини

Стеатода велика належить до роду павуків, що включає безліч видів, поширених у різних країнах світу, в тому числі й в Україні. Ці павуки часто привертають увагу своєю зовнішністю, оскільки формою тіла і забарвленні нагадують отруйну "чорну вдову".

Який вигляд павук стеатода

Такі павуки справді можуть вкусити в цілях самооборони, якщо їх потривожити, проте їх укус викликає, як правило, лише роздратування та почервоніння. Смертельної загрози вони не становлять.

Стеатода велика нагадує чорну вдову

Стеатоди великі зазвичай ведуть потайливий спосіб життя і вибирають для проживання потаємні місця. Їх можна зустріти в житлах, наприклад, у кутах кімнат, за меблями, у льохах чи коморах. Вони будують павутиння нерегулярної форми, в якій терпляче і довго вичікують свою здобич. Ці павуки не переслідують жертву активно, а намагаються зловити її у пастку. Харчується стеатода переважно комахами та іншими дрібними безхребетними.

Укус стеатоди великої не смертельний для людини

Цей павук може бути страхітливим, але відіграє важливу роль у контролі чисельності комах у житлових приміщеннях.

