Перша знахідка на всю Україну: на Київщині побачили рідкісного павука (відео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Автор
Рідкісний вид павуків у Київській області
Рідкісний вид павуків у Київській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Унікальну багатоногу істоту зафіксували на півночі України під час дослідницьких робіт

На Київщині науковці під час польових досліджень виявили рідкісного павука, який раніше знаходили лише двічі у світі. Це перша така знахідка для України й вона одразу зацікавила фахівців.

Раніше унікального павука Parasyrisca arabonica знаходили лише у двох локаціях — в Угорщині та на Південному Уралі. Тепер до цього списку додався і український Ржищів. Про відкриття повідомила доцентка Харківського національного університету, арахнологиня Ніна Полчанінова. Інформацію передала Екологічна дослідницька станція "Глибокі Балики" на своїй сторінці у Facebook.

Павука помітили під час наукової роботи: дослідницька група встановлювала спеціальні пастки, щоб упіймати нових представників павукоподібних і спостерігати за їхньою поведінкою. Саме в одній із таких пасток і виявили рідкісний вид.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець знайшов павука, схожого на отруйну чорну вдову. Він побачив тварину у своєму льоху і одразу влаштував їй "фотосесію". Ми пояснили, що то за павук і чи небезпечний він для людини.

