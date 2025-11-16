Перша знахідка на всю Україну: на Київщині побачили рідкісного павука (відео)

Унікальну багатоногу істоту зафіксували на півночі України під час дослідницьких робіт

На Київщині науковці під час польових досліджень виявили рідкісного павука, який раніше знаходили лише двічі у світі. Це перша така знахідка для України й вона одразу зацікавила фахівців.

Раніше унікального павука Parasyrisca arabonica знаходили лише у двох локаціях — в Угорщині та на Південному Уралі. Тепер до цього списку додався і український Ржищів. Про відкриття повідомила доцентка Харківського національного університету, арахнологиня Ніна Полчанінова. Інформацію передала Екологічна дослідницька станція "Глибокі Балики" на своїй сторінці у Facebook.

Павука помітили під час наукової роботи: дослідницька група встановлювала спеціальні пастки, щоб упіймати нових представників павукоподібних і спостерігати за їхньою поведінкою. Саме в одній із таких пасток і виявили рідкісний вид.

