Від когось втік чи "приїхав" з-за кордону? В Україні побачили рідкісного отруйного хижака (фото)

Марина Бондаренко
Яку рідкісну тварину як для України побачили на Київщині
Цей незвичайний павукоподібний, який міг потрапити до нас зі США, вже мертвий

Жителі села Шкарівка на Київщині натрапили на несподіваного гостя у власному городі — мертвого скорпіона. Місцеві запевняють, що таких тварин у цих краях ніколи не бачили, і навіть не тримають у домашніх умовах.

Що це за істота і як вона могла опинитися тут, поки що залишається загадкою. Відповідне фото опублікував користувач "Facebook" в групі "Павуки України".

Скорпіон в Україні
У соцмережах користувачі почали обговорювати, який це вид і чи може він бути рідкісним для України. Дехто припустив, що це карпатський скорпіон, але він занадто великий для цього виду. Карпатських скорпіонів зазвичай можна зустріти лише на Закарпатті й рідше на південно-західній частині країни.

Жінка, яка намагалась знайти назву тварини, звернулася до чату GPT, і він зазначив, що це не український вид. Ймовірно, скорпіон потрапив до України разом з будівельними матеріалами, фруктами тощо.

Коментарі під фото з мертвим скорпіоном на Київщині
Інші користувачі відзначили, що на Закарпатті таких скорпіонів вони ніколи не бачили.

Коментарі під фото з мертвим скорпіоном на Київщині
За даними фотопошуку Google, велика ймовірність, що це Centruroides hentzi — маленький отруйний скорпіон, який живе у південних штатах США, переважно у Флориді. Для людини його отрута не є смертельною.

Цей скорпіон середнього розміру — його довжина зазвичай коливається від 5 до 7,6 см. Тіло темно-коричневого кольору з зеленуватими смужками вздовж спини, а з боків головогрудей видно зеленувато-жовті паралельні смуги. Черевце тонке і може бути як світлим, так і темним. У природі такі скорпіони живуть від 3 до 8 років.

Скорпіон Centruroides hentzi, США
