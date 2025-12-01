Від когось втік чи "приїхав" з-за кордону? В Україні побачили рідкісного отруйного хижака (фото)

Цей незвичайний павукоподібний, який міг потрапити до нас зі США, вже мертвий

Жителі села Шкарівка на Київщині натрапили на несподіваного гостя у власному городі — мертвого скорпіона. Місцеві запевняють, що таких тварин у цих краях ніколи не бачили, і навіть не тримають у домашніх умовах.

Що це за істота і як вона могла опинитися тут, поки що залишається загадкою. Відповідне фото опублікував користувач "Facebook" в групі "Павуки України".

Мертвий скорпіон

У соцмережах користувачі почали обговорювати, який це вид і чи може він бути рідкісним для України. Дехто припустив, що це карпатський скорпіон, але він занадто великий для цього виду. Карпатських скорпіонів зазвичай можна зустріти лише на Закарпатті й рідше на південно-західній частині країни.

Жінка, яка намагалась знайти назву тварини, звернулася до чату GPT, і він зазначив, що це не український вид. Ймовірно, скорпіон потрапив до України разом з будівельними матеріалами, фруктами тощо.

Жінка намагалась знайти назву тварини

Інші користувачі відзначили, що на Закарпатті таких скорпіонів вони ніколи не бачили.

Що пишуть під фото з мертвим скорпіоном

За даними фотопошуку Google, велика ймовірність, що це Centruroides hentzi — маленький отруйний скорпіон, який живе у південних штатах США, переважно у Флориді. Для людини його отрута не є смертельною.

Цей скорпіон середнього розміру — його довжина зазвичай коливається від 5 до 7,6 см. Тіло темно-коричневого кольору з зеленуватими смужками вздовж спини, а з боків головогрудей видно зеленувато-жовті паралельні смуги. Черевце тонке і може бути як світлим, так і темним. У природі такі скорпіони живуть від 3 до 8 років.

Вид скорпіонів з роду Centruroides

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з парків України побачили маленького "німця".