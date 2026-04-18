Як мобілізувати українців з-за кордону: Безсмертний порадив, що змінити в першу чергу

Є проблеми, які стосуються безпосередньо України, а не тільки посольств

Наразі дійсно працюючих механізмів мобілізації чи рекрутингу з українцями, які виїхали за кордон, немає. Однак тут слід розуміти, що це досить невелика частка людей.

Про це "Телеграфу" розповів відомий дипломат та політик Роман Безсмертний.

За словами дипломата, українців призовного віку за кордоном не так багато. Але є й більш серйозні проблеми, зокрема з посольствами та консульствами.

"До того часу, поки українська дипломатія не стане, по-перше, українською, а по-друге, посольства не перетворяться із фортець на центри комунікацій [працювати буде неможливо]. Наприклад, посольство США в Україні. Це вулик", — каже Безсмертний.

Ситуація за кордоном аналогічна, адже там у 99% випадків чутно, як муха літає. Тобто посольства — це не центри комунікацій, це фортеці. Це, називається, пострадянська модель дипломатії, пояснює політик.

"Ще гірша ситуація в консульствах. Консульства — це ті установи, які відповідають за спілкування, цивільні, майнові права. Ситуація там ще гірша. Тому кардинально необхідно змінити підходи до роботи посольств і консульств. Однією з ключових функцій дипломатичного представництва є комунікація з українцями за кордоном. Те, як наші фортеці ставляться до цієї функції, потребує кардинального перегляду. Кардинального!" — наголошує Безсмертний.

За його словами, не тільки за кордоном, а й в Україні окремо треба виділити питання рекрутингу. Наразі воно провалене, але в різні історичні періоди Україні вдавалось його вирішувати.

"І чи було так, як зараз це робиться? Ніколи так не було! Так рекрутувати до армії недопустимо. Це нарощує конфлікт: спочатку між державою і суспільством, а потім між ЗСУ і суспільством", — наголошує дипломат.

Резюмуючи, він додає, що одним махом швидко це питання не розв’язати. Адже для цього треба, починаючи від священника, учителя, вести цю роботу. Треба подивитися, а як в історії України рекрутовані особи проходили підготовку, скільки ця підготовка тривала, як проводилася, як забезпечувалися ці люди.

Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни в мобілізації планують до кінця весни.