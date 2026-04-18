Как мобилизовать украинцев из-за границы: Бессмертный посоветовал, что изменить в первую очередь

Есть проблемы, касающиеся непосредственно Украины, а не только посольств

В настоящее время действительно работающих механизмов мобилизации или рекрутинга с уехавшими за границу украинцами нет. Однако здесь следует понимать, что это довольно небольшая часть людей.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный дипломат и политик Роман Бессмертный.

По словам дипломата, украинцев призывного возраста за границей не так много. Но есть и более серьезные проблемы, в том числе с посольствами и консульствами.

"До тех пор, пока украинская дипломатия не станет, во-первых, украинской, а во-вторых, посольства не превратятся из крепостей в центры коммуникаций [работать будет невозможно]. Например, посольство США в Украине. Это улей", — говорит Бессмертный.

Ситуация за границей аналогичная, ведь там в 99% случаев слышно, как муха летает. То есть посольства – это не центры коммуникаций, это крепости. Это называется постсоветская модель дипломатии, объясняет политик.

"Еще хуже ситуация в консульствах. Консульства — это те учреждения, которые отвечают за общение, гражданские, имущественные права. Ситуация там еще хуже. Поэтому кардинально необходимо изменить подходы к работе посольств и консульств. Одной из ключевых функций дипломатического представительства является коммуникация с украинцами за рубежом. То, как наши крепости относятся к этой функции, требует кардинального пересмотренния. Кардинального!" — подчеркивает Бессмертный.

По его словам, не только за границей, но и в Украине отдельно нужно выделить вопрос рекрутинга. Сейчас он провален, но в разные исторические периоды Украине удавалось это решать.

"И было ли так, как сейчас это делается? Никогда так не было! Так рекрутировать в армию недопустимо. Это наращивает конфликт: сначала между государством и обществом, а затем между ВСУ и обществом", — отмечает дипломат.

Резюмируя, он добавляет, что одним махом быстро этот вопрос не решить. Ведь для этого нужно, начиная от священника, учителя, вести эту работу. Надо посмотреть, как в истории Украины рекрутированные лица проходили подготовку, сколько эта подготовка длилась, как проводилась, как обеспечивались эти люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие изменения в мобилизации планируют до конца весны.