Пластикові підвіконня псують весь вигляд: 3 бюджетні та стильні альтернативи, які прослужать вічність

Один з варіантів найлегший у догляді

У більшості будинків з пластиковими вікнами стоять звичайні білі підвіконня, які зазвичай псують інтер'єр та додають йому бюджетності. Саме тому в Європі і не тільки давно обирають стильні альтернативи.

"Телеграф" розповість, чим можна змінити пластикове підвіконня та який варіант краще обрати. Зауважимо, що ціна залежить від типу матеріалу та додаткової обробки.

Однією з найпопулярніших альтернатив є вологостійкий МДФ (плита середньої щільності з деревинного волокна, до складу якої додають парафін та смоли для захисту від набухання) або ДПС з покриттям під імітацію плити. Основна відмінність цього матеріалу — не тільки стійкість до зовнішнього середовища, а й гарний вигляд.

Підвіконня з МДФ

Пластикове підвіконня

Адже є чимало варіантів, які імітують дерево чи навіть мармур. Зазвичай такі підвіконня ставлять у кімнатах з підвищеною вологістю — кухня, коридор чи ванна кімната. Окрім того, чимало виробників пропонують створити власний дизайн на замовлення.

Другою альтернативою є класичне дерев'яне підвіконня. Воно не таке стійке, як плити МДФ, але має свої переваги. Дерево за якісної обробки та правильного використання може служити подекуди довше ніж пластикове підвіконня. Адже його досить важко зламати чи пошкодити, особливо якщо обирати дуб чи сосну.

Окрім того, натуральні матеріали додають затишку та тепла до оселі. Встановлювати дерев'яні підвіконня рекомендують у не вологих та зі стабільною температурою кімнатах.

Підвіконня з дерева

Третій варіант — штучне каміння, а саме акрил або кварцит. Це монолітна поверхня без жодних швів. Зазвичай такі підвіконня досить важкі, тому під час монтажу треба враховувати ширину стіни. Однак саме цей варіант найкраще підійде, якщо з підвіконня планують робити робочу поверхню та ставити важку техніку.

Підвіконня з каменю

Основна перевага цього варіанту — максимальна зносостійкість та стійкість до води, гарячого та навіть подряпин. Натуральний камінь легко очищувати від будь-яких плям.

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