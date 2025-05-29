Війна — не завада. Кількість жителів Києва зросла: яке населення столиці

Рахували не лише людей з місцевою реєстрацією

Попри війну та масові евакуації з прифронтових регіонів, чисельність мешканців Києва суттєво зросла. Якщо у 2014 році в столиці проживало приблизно 2,8 мільйона людей, то станом на 2024 рік — вже близько 3,7 мільйона.

Про це в ефірі програми "Київський час" повідомила голова ради внутрішньо переміщених осіб при КМДА Ольга Алтуніна. За її словами, враховували лише кількість мешканців міста.

Як пояснила експертка, ці дані базуються не лише на офіційній реєстрації.

"У 2024 році, за даними міста Києва, що були отримані на основі аналізу трафіку мобільних операторів, ми також врахували кількість внутрішньо переміщених осіб, які прибули до столиці. Сьогодні чисельність населення Києва становить 3,7 мільйона осіб", — зазначила Алтуніна.

Нагадуємо, що станом на початок травня 2025 року сукупна заборгованість киян за спожиту електроенергію сягнула 1,2 млрд гривень. Це на понад 220 мільйонів гривень більше, ніж у той самий період минулого року.

Попри зростання заборгованості, компанія YASNO не планує масового відключення неплатників найближчим часом. Однак якщо боржнику прийшло офіційне попередження поштою і борг не буде погашено, то подачу електроенергії можуть припинити.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилася інформація, що влітку киянам не варто чекати на гарячу воду. Влада відповіла на чутки про проблеми з водою міста.