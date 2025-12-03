"Страшна цифра": Лібанова відповіла, скільки людей втратила Україна за час повномасштабної війни
Серйозний вплив на демографію мають і ненароджені під час війни діти, наголошує експертка
Втрати України внаслідок війни становлять 10 мільйонів людей. Власне, це і є "демографічною прірвою".
У цю страшну цифру входять незворотні втрати, люди, які вже ніколи не повернуться після еміграції, а також додаткова смертність, і ненароджені через війну діти. Про це "РБК-Україна" розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.
За її словами, до зазначених чинників варто додати ще вплив на вікову структуру фактору ненароджених дітей.
"Бо якщо говорити про смертність, – там усі: й діти, й дорослі", — зазначила Елла Лібанова.
Однак, на її думку, як саме на майбутнє демографії вплинула війна, можна буде точно зрозуміти лише після її закінчення, коли в Україні проведуть перепис населення.
Також демограф привела дані Євростату, щоб зрозуміти ситуацію з міграцією з країни. Згідно з ними, до країн Європи емігрували приблизно 4,3 млн українців. До того ж ще приблизно 700 тисяч українців перебувають у Британії, США, Канаді, Латинській Америці, Грузії та Молдові.
"Тобто приблизно 5 мільйонів наших воєнних мігрантів за кордоном. Третина з них – це діти й підлітки до 18 років. І лише 6% – вікова категорія від 65 років", — пояснила вона.
Отже, через міграцію та ненароджуваність істотно посилився процес демографічного старіння, зазначила директор Інституту демографії. І це призводить до зміни співвідношення між тими, хто працює, і тими, хто вже не може працювати за віком.
"Діти на утриманні родини, особи старшого віку – на утриманні суспільства. Менше людей працездатного віку, менша пропозиція робочої сили, менше доходів до бюджету, відповідно, більше витрат бюджету", — зробила висновок Елла Лібанова.
Нагадаємо, як писав "Телеграф", Елла Лібанова переконана, що коли в Україні наступить мир та відкриються кордони, масової міграції з країни не відбудеться. Виїдуть, у більшості своїй, лише чоловіки.