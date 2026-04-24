Битва за миллионы: почему Украина проигрывает странам ЕС в борьбе за собственных граждан

Многие страны заинтересованы в том, чтобы украинцы остались у них

С начала полномасштабной войны большое количество украинцев выехали из страны, но сейчас процент тех, кто планирует приехать обратно, постепенно сокращается.

Об этом заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал "Телеграфу" в материале: "Сколько украинцев осталось, а сколько вернется после войны – ответы демографа".

По его словам, для людей важен не только факт окончания войны, но и то, на каких условиях оно произойдет.

Еще два года назад проводился опрос: вернетесь ли вы, если Украина восстановит границы 1991 года или если мир наступит по линии фронта? На 25% больше людей ответили, что приедут домой в первом сценарии. То есть условия мира оказывают прямое влияние на решения людей. объяснил собеседник.

Вместе с тем имеют значение перспективы трудоустройства, наличие жилья, состояние социальной инфраструктуры для детей. Украинцы будут сравнивать эти факторы с тем, что сейчас есть за границей.

Демограф Александр Гладун/Фото: Алексей Филиппов

Гладун акцентирует, что многим украинцам придется принимать решение весной 2027 года, когда завершится действие системы временной защиты в ЕС. После этого каждая страна сама будет решать — предлагать украинцам возвращаться или давать им статус в соответствии с национальным законодательством.

Многие страны заинтересованы в том, чтобы украинцы остались: они сейчас проводят активную политику языковой интеграции и привлечения к рынку труда. рассказывает демограф.

Он добавил, что мировой опыт показывает: чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается.

Если домой приедет 40, а лучше 50 процентов – это уже будет хорошим результатом подытожил Гладун.

Перепись населения Украины 2001 года. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

