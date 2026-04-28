Ахметов засвітився за кордоном: ДПСУ цікаво відповіла щодо підстав, на яких він виїхав (документ)

Закон дозволяє поїздки за окремими підставами

Найбагатший бізнесмен України і колишній народний депутат Рінат Ахметов нещодавно знову з'явився на публіці й не аби де, а за кордоном. Він відвідав церемонію прощання із Мірчею Луческу в Бухаресті та матч "Шахтаря" у Польщі.

Що потрібно знати:

ДПСУ не надала даних про перетин кордону Рінатом Ахметовим

Інформацію не розголошують без згоди особи або правових підстав

У відомстві зазначили ризики для безпеки та репутації

Виїзд можливий за спеціальними підставами, зокрема для бізнесу

"Телеграф" поцікавився у Державної прикордонної служби, коли виїжджав з України бізнесмен від початку повномасштабного вторгнення та чи повертався він до країни. Серед питань було також, на підставі яких документів здійснювався виїзд, з огляду на те, що він не досяг віку, коли вже не є військовозобов’язаним. Зауважимо, Ахметову — 59 років.

Перелік питань до прикордонної служби:

Чи виїжджав з України у період із 24.02.2022 і до сьогодні народний депутат України (2006—2007 та 2007—2012 рр.) Ахметов Рінат Леонідович, (дата народження 21.09.1966), коли саме?

Які саме дозвільні документи, що надають право виїзду з України, він мав, адже ще не досягнув 60-річного віку і вважається військовозобов’язаним?

Чи було вказано у дозвільних документах на виїзд з України, що він має трьох неповнолітніх дітей або бронювання у критично важливому підприємстві?

За повідомленнями ЗМІ, 9 квітня 2026 Ахметов Р.Л. вперше за 12 років відвідав матч донецького "Шахтаря", який проходив у польському Кракові. Коли саме Ахметов Р.Л. виїхав з України і чи повернувся назад (коли саме)?

Чи має ДПСУ відомості про виїзд Ахметова Р.Л. з України у Францію? Коли вони відбувалися?

У відповіді на запит "Телеграфу" у ДПСУ не надали запитуваної інформації щодо перетину кордону Рінат Ахметов. У відомстві послалися на обмеження доступу до персональних даних і повідомили, що не можуть розголошувати відомості про переміщення конкретних осіб без їхньої згоди або відповідних правових підстав. У ДПСУ розлого наголосили — інформація про перетин державного кордону належить до конфіденційної.

Виходячи з цього, вважаємо, що надання запитуваної Вами інформації може призвести до заподіяння істотної шкоди інтересам національної безпеки, репутації особи та порушення прав членів сім’ї запитуваної особи. йдеться у відповіді ДПСУ

Фрагмент відповіді ДПСУ

Повна відповідь ДПСУ на запит "Телеграфу"

Як бізнесмен може виїхати з України у 2026 році

Під час воєнного стану виїзд обмежений, особливо для чоловіків призовного віку (25-60 років). Деякі чоловіки можуть виїжджати, якщо їх включено до спеціальних списків, зокрема це можуть бути заброньовані представники підприємств. Керівники та працівники підприємств, критично важливих для економіки, мають право на закордонні відрядження. Чітких меж вони не мають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Ахметов придбав елітну нерухомість у Монако. Угода відбулась ще у 2024, проте стала надбанням громадськості лише зараз.