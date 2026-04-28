Ахметов засветился за границей: ГПСУ интересно ответила по поводу оснований, на которых он выехал (документ)

Закон разрешает поездки по специальным основаниям

Самый богатый бизнесмен Украины и бывший народный депутат Ринат Ахметов недавно снова появился на публике и где то, а за рубежом. Он посетил церемонию прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте и матч "Шахтера" в Польше.

Что нужно знать:

ГПСУ не предоставила данные о пересечении границы Ринатом Ахметовым

Информацию не разглашают без согласия лица или правовых оснований

В ведомстве отметили риски для безопасности и репутации

Выезд возможен по специальным основаниям, в частности для бизнеса

"Телеграф" поинтересовался у Государственной пограничной службы, когда выезжал из Украины бизнесмен с начала полномасштабного вторжения и возвращался ли он в страну. Среди вопросов было также, на основании каких документов осуществлялся выезд, учитывая, что он не достиг возраста, когда уже не военнообязан. Заметим, Ахметову – 59 лет.

Список вопросов к пограничной службе:

Выезжал ли из Украины в период с 24.02.2022 и сегодня народный депутат Украины (2006—2007 и 2007—2012 гг.) Ахметов Ринат Леонидович, (дата рождения 21.09.1966), когда именно?

Какие именно разрешительные документы, предоставляющие право выезда из Украины, он имел, ведь еще не достиг 60-летнего возраста и считается военнообязанным?

Было ли указано в разрешительных документах на выезд из Украины, что у него трое несовершеннолетних детей или бронирование в критически важном предприятии?

По сообщениям СМИ, 9 апреля 2026 г. Ахметов Р.Л. впервые за 12 лет посетил матч донецкого "Шахтера", проходивший в польском Кракове. Когда именно Ахметов Р.Л. уехал из Украины и вернулся ли обратно (когда именно)?

Имеет ли ГНСУ сведения о выезде Ахметова Р.Л. из Украины во Францию? Когда они происходили?

В ответе на запрос "Телеграфа" в ГПСУ не предоставили запрашиваемую информацию о пересечении границы Ринат Ахметов. В ведомстве сослались на ограничение доступа к персональным данным и сообщили, что не могут разглашать сведения о перемещении конкретных лиц без их согласия или соответствующих правовых оснований. В ГПСУ пространно подчеркнули — информация о пересечении государственной границы относится к конфиденциальной.

Исходя из этого, считаем, что предоставление запрашиваемой Вами информации может привести к нанесению существенного вреда интересам национальной безопасности, репутации личности и нарушению прав членов семьи запрашиваемого лица. говорится в ответе ГПСУ

Фрагмент ответа ГПСУ

Полный ответ ГПСУ по запросу "Телеграфа"

Как бизнесмен может уехать из Украины в 2026 году

Во время военного положения выезд ограничен, особенно для мужчин призывного возраста (25-60 лет). Некоторые мужчины могут выезжать, если они включены в специальные списки, в частности это могут быть забронированы представители предприятий. Руководители и работники предприятий, критически важных для экономики, имеют право на загранкомандировки. Четких границ у них нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Ахметов приобрел элитную недвижимость в Монако. Соглашение состоялось еще в 2024, однако стало достоянием общественности только сейчас.