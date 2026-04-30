Помаранчева пастка? В "АТБ" розповіли про підводні камені нової системи знижок

Українці скаржаться на складні умови акцій та постійні технічні помилки

Мережа супермаркетів "АТБ" запустила оновлену програму лояльності, яка обіцяє додаткові знижки за умови сканування додатка на касі. Проте замість радості, покупці зіткнулися з "цінниковим пеклом" та технічними збоями.

Працівник "АТБ" у коментарі "Телеграфу" пояснив, що головною причиною "факапів" та плутанини може стати неуважність клієнтів. Багато хто бачить яскраві помаранчеві цінники та сприймає їх як звичайну акцію.

Покупець бере товар, розраховується, а вже у чеку бачить повну вартість, оскільки не відсканував QR-код із застосунку. За словами співробітника, це закінчується довгими чергами та оформленням повернень прямо на касі, що виснажує і персонал, і відвідувачів.

"Панічні атаки" та "квести для бідних" — як реагують українці

Український сегмент соцмереж вибухнув від обурення. Користувачі скаржаться, що розібратися в нових цінниках без "аналітичного складу розуму" неможливо.

Покупці публікують фото, де на одному товарі вказано три, а подекуди й чотири різні ціни (біла, помаранчева, за карткою АТБ та за додаток). Користувач grechka.dm заявив, що від такого розмаїття цифр можна отримати панічну атаку.

Окремим болем стала доля пенсіонерів, яким важко користуватися смартфонами. Користувачі зазначають, що старенькі часто не розуміють, чому ціна на полиці не збігається з сумою в чеку, а касири не завжди мають час чи бажання пояснювати нюанси.

Навіть ті, хто готовий користуватися додатком, скаржаться на сирий продукт. Люди пишуть, що QR-коди не відкриваються, додаток потребує постійних оновлень, а касові сканери зчитують код "з десятого разу". В деяких містах, як-от у Кременчуці, нові цінники вже розвісили, хоча система сканування технічно ще не була готова до роботи.

У коментарях користувач під ніком komunalniy_dim_khm припускає, що таку складну схему зробили спеціально, щоб покупець не зміг одразу на касі зрозуміти, чи його нібито надурили з ціною.

Що передувало

Компанія "АТБ" вирішила модернізувати свою систему лояльності, перейшовши від простих банківських карток до складнішої системи з використанням власного мобільного додатка. Головна ідея полягала в тому, щоб надати покупцям можливість отримати додаткову знижку (понад звичайну акційну ціну), просто відсканувавши QR-код на касі.

На полицях з'явилися цінники з кількома цифрами: повна вартість, ціна зі звичайною акційною знижкою та найнижча ціна — при скануванні додатка.

Покупцеві потрібно завантажити офіційний застосунок "АТБ-Маркет", знайти розділ "Лояльність" та пред'явити QR-код касиру перед розрахунком.

Ця конкретна знижка мала працювати незалежно від того, розраховується людина готівкою чи карткою будь-якого банку.

