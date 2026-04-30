Про це знають не всі: де в "АТБ" шукати ящики замість пакетів

Попит на товар зростає, тому ціну трохи підняли

У мережі супермаркетів "АТБ" з’явилася незвична для покупців пропозиція — тепер кожен охочий може офіційно придбати через касу пластикові ящики. Попри те, що цей товар є в базі більшості магазинів, на полицях або в залі його можна побачити не завжди.

Про це "Телеграфу" пояснив працівник "АТБ". Він детальніше розповів про покупку ящиків у магазині і де їх можна знайти.

Ящик тепер став товаром

За словами чоловіка, ящики приходять від постачальників із різними товарами (фрукти або овочі). Раніше їх зазвичай накопичували та здавали як вторинну сировину на переробку.

Проте зараз компанія створила спеціальну "картку товару" в системі. Тепер ящик має свій код і офіційну ціну, що дозволяє пробити його на касі як і будь-який інший товар.

Чому ящики можна побачити не в кожному магазині

Головна причина, чому ящики не виставлені у торговому залі кожного магазину і їх не побачиш при вході — це брак вільного місця. Якщо в магазині є спеціально відведена зона, де тара не заважатиме проходу покупців, її виставляють на продаж. У невеликих маркетах ящики можуть зберігатися на складі. Проте покупці, які знають про таку можливість, часто просто звертаються до працівників із запитанням про наявність, і ті виносять потрібну кількість прямо зі складу.

Під що можна використовувати тару

Популярність товару зумовлена його практичністю в побуті. Люди купують їх для зберігання інструментів, консервації або як зручні органайзери в гаражах та коморах.

Цікаво, що раніше такий ящик коштував лише одну гривню, проте через різке зростання попиту мережа переглянула ціну в бік збільшення і тепер вартість одного ящика 5 грн.

