Рус

Подвійна знижка чи обман? Касирка з "АТБ" розповіла правду про нові цінники (фото)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Купуючи товар за стандартною акцією, ви заощаджуєте понад 20 грн Новина оновлена 30 квітня 2026, 10:59
На практиці все виглядає значно простіше

Додаткова знижка в "АТБ", яку днями ввели в мережі магазинів, стала справжнім ажіотажем. Працівники розповіли, чи дійсно можна зекономити, якщо сканувати додаток.

Про це повідомила касирка з "АТБ" на ім’я Галина, яка веде свою сторінку в Threads. Вона на прикладі пояснила, як працює нова система лояльності на прикладі печива "Lazzaroni".

Згідно з поясненнями працівниці магазину, ціна на один і той самий товар може суттєво різнитися залежно від ваших дій:

  • Повна вартість: 88,90 грн (без будь-яких акцій).
  • Стандартна акційна ціна: 68,40 грн (доступна для всіх покупців).
  • Ціна зі скануванням додатка: 61,56 грн.

Галина наголошує, щоб отримати найнижчу ціну, недостатньо просто бути покупцем. Потрібно мати встановлений офіційний мобільний застосунок "АТБ". У правому нижньому куті екрана додатка знаходиться персональний код лояльності.

"Якщо з додатка АТБ просканувати свій код лояльності (він знизу справа), то буде ще додаткова знижка до ціни 61,56", — пояснює касирка у своєму дописі.

Що передувало

Мережа "АТБ" активно переводить покупців у цифровий формат. Окрім звичних знижок по банківських картках "АТБ" (від А-Банку, Райффайзен, Монобанку тощо), тепер додається інструмент прямої взаємодії через додаток. Це дозволяє персоналізувати пропозиції та робити покупки ще вигіднішими для постійних клієнтів.

Теги:
#Знижка #АТБ