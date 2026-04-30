Душею дешево, поглядом - дорожче: українці дотепно жартують про нову систему знижок в "АТБ" (фото)

Нейромережа висміяла ініціативу

Нова система знижок в АТБ викликала хвилю обговорень. Не обійшлося без мемів.

Українці у Тредс створюють дотепні жарти щодо цього. "Телеграф" розповість детальніше.

Мережа супермаркетів АТБ вирішила заохотити покупців частіше користуватися своїм мобільним додатком, пропонуючи спеціальні ціни при скануванні QR-коду на касі. Проте народна творчість пішла набагато далі за звичайний маркетинг. У мережі завірусився "секретний" цінник на сирок "Чудо", який пропонує таку варіативність оплати, що навіть крипта відпочиває.

Авторка допису, яка створила цей мем через нейромережу, зобразила на ньому, що найдешевше сирок обійдеться, якщо платити "душею" — це коштує 0.00 грн, хоча й підписано як "сумнівно", а також "тілом" за 9.99 грн, де ціна одного сирка дорівнює одному обійму. Найдорожчим же став розрахунок "поглядом" за 99.99 грн.

Фото koga.in

Що передувало

Компанія "АТБ" вирішила модернізувати свою систему лояльності, перейшовши від простих банківських карток до складнішої системи з використанням власного мобільного додатка. Головна ідея полягала в тому, щоб надати покупцям можливість отримати додаткову знижку(понад звичайну акційну ціну), просто відсканувавши QR-код на касі.

На полицях з'явилися цінники з кількома цифрами: повна вартість, ціна зі звичайною акційною знижкою та найнижча ціна — при скануванні додатка.

Покупцеві потрібно завантажити офіційний застосунок "АТБ-Маркет", знайти розділ "Лояльність" та пред'явити QR-код касиру перед розрахунком.

Ця конкретна знижка мала працювати незалежно від того, розраховується людина готівкою чи карткою будь-якого банку.

Але без скандалів не обійшлося.