Шторки та громіздкі кабіни у минулому: головний тренд для душової у 2026 році

Відкрита душова зона без бар'єрів дедалі частіше замінює традиційні ванни та душові кабіни.

Традиційні душові кабіни зі шторками та високими бортиками поступово втрачають популярність. У 2026 році одним із найпомітніших трендів у дизайні ванних кімнат стали душові типу walk-in — відкриті конструкції без порогів і зайвих перегородок, які роблять приміщення світлішим та візуально просторішим. Докладніше про це рішення розповів портал Оkdiario.

Такі душові дедалі частіше обирають як для новобудов, так і під час ремонту старого житла. Їхня головна особливість полягає у відсутності дверей та складних конструкцій. Зазвичай душова зона розташовується практично на одному рівні з підлогою, а від бризок її захищає стаціонарна скляна перегородка або навіть відсутність будь-якого повного огородження.

Ванна кімната здається більшою і стає зручнішою

Однією з головних переваг walk-in душових дизайнери називають ефект візуального розширення простору. Відсутність масивних кабін, розсувних дверей та шторок дозволяє світлу безперешкодно поширюватися приміщенням.

Особливо помітний цей ефект у невеликих міських квартирах, де кожен квадратний метр має значення. Завдяки відкритому плануванню ванна кімната виглядає сучаснішою та не такою захаращеною.

Крім того, менша кількість перепадів висоти допомагає знизити ризик падінь і травм, які залишаються одними з найпоширеніших побутових нещасних випадків.

Менше часу на прибирання

Власники таких душових також відзначають простіший догляд. У конструкції walk-in зазвичай менше металевих профілів, ущільнювачів, роликів та інших елементів, де накопичуються волога, вапняний наліт і залишки мийних засобів. Завдяки великим скляним поверхням та суцільним покриттям очищення займає менше часу, а підтримувати охайний вигляд ванної кімнати стає простіше.

Підходить майже до будь-якого інтер'єру

Попри те, що душові walk-in часто асоціюють із сучасним мінімалізмом, вони добре вписуються й в інші стилі оформлення. Для оздоблення можна використовувати натуральний камінь, керамічну плитку, мікроцемент або великоформатний керамограніт.

Експерти зазначають, що відкриті душові відповідають довгостроковим тенденціям у житловому будівництві. Покупці нерухомості все частіше звертають увагу на функціональність, доступність і простоту догляду за приміщеннями.

Тому душові walk-in розглядають не лише як модний елемент інтер'єру, а й як практичне вкладення, яке може підвищити привабливість житла та зробити ванну кімнату комфортнішою на довгі роки.

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