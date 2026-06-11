Не викидайте шкірку авокадо: 3 хитрих трюки, які перетворять кухонні відходи на користь для дому

Фрукт багатий на органічні речовини

Авокадо вже давно стало базовим продуктом на українських кухнях — його додають до тостів, салатів та десятків інших страв. Однак після приготування майже завжди залишається гора відходів, а саме щільна шкірка, яка автоматично вирушає у сміття. Однак, як виявляється, навіть вона може стати в нагоді і викидати її не варто.

Про це пише Los Andes. Як використовувати шкірку від авокадо в побуті:

1. Біорозкладні горщики для насіння

Один із найпопулярніших способів використання — перетворення шкірки авокадо на невеликі натуральні горщики. Завдяки своїй увігнутій формі їх можна заповнити ґрунтом і використовувати для пророщування насіння або невеликих ароматичних рослин.

2. Матеріал для компосту

Шкірка авокадо — чудове джерело органічних речовин для домашніх компостерів. У суміші з фруктовими та овочевими відходами та сухим листям вона допомагає виробляти багатий поживними речовинами компост для садів та городів.

3. Натуральні барвники для рукоділля

Мало хто знає, але шкірку та кісточки авокадо можна використовувати для отримання натуральних барвників рожевого або лососевого відтінку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не варто викидати старі пульти від техніки.