"АТБ" має людей, які можуть силою затримувати покупців: це не охоронці біля входу

Адміністрація може викликати співробітників приватного охоронного підприємства

У разі підозри у крадіжці чи іншому правопорушенні клієнта "АТБ" можуть затримати на місці до приїзду поліції. Проте звичайні охоронці цього робити не можуть.

Про це " Телеграфу " розповіли у підтримці мережі "АТБ". За словами оператора, охоронці, які стоять на вході до магазину, не мають права силою затримувати покупця, навіть якщо у них виникла підозра у крадіжці. Однак це може зробити приватна охорона за викликом адміністрації.

"Силою затримувати співробітник охорони не може, але адміністрація магазину може викликати приватну охорону, яка може застосувати чинність для затримання до приїзду співробітників поліції", — пояснили у підтримці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому відмінності між "синіми" та "чорними" "АТБ". Хоча на перший погляд здається, що різниця лише в кольорі фасаду, насправді між ними є кілька основних особливостей.

Також "Телеграф" раніше розповідав про те, що встановлення камер відеоспостереження у приватному секторі може закінчитися чималим штрафом. Крім того, незаконна відеозйомка передбачає конфіскацію обладнання або обмеження волі до 3 років, якщо камери порушують недоторканність приватного життя, а ліхтарі зліплять сусідів чи водіїв, або якщо обладнання приховано.