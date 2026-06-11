Одна з найкращих новин для країни: Ірина Костюшко з "Зоря Агро" розповіла про ситуацію з врожаєм озимих в Україні

Після травневих дощів українські поля мають чудовий вигляд, а аграрії дивляться у майбутнє з оптимізмом. Керівник "Зоря Агро" Ірина Костюшко поділилася проміжними підсумками та прогнозами на врожай.

"Після травневих дощів озимі культури нагадують працівників після гарної відпустки – виглядають значно краще, ніж очікувалося. Звичайно, аграрний бізнес завжди залежить від багатьох факторів, але сьогодні ми бачимо хороший стан посівів і маємо підстави для позитивних очікувань", – зазначила Ірина Костюшко.

За її словами, цьогорічна весна вкотре довела, наскільки важливими є швидкість прийняття рішень, професійність команди та злагоджена робота всіх підрозділів підприємства.

"Цього року природа вирішила попрацювати в одній команді з аграріями. Дощі прийшли вчасно, а це означає, що рослини отримали необхідну підтримку без додаткових нагадувань і службових записок", – з усмішкою додала керівник компанії.

У "Зоря Агро" підкреслюють, що успішний розвиток посівів є результатом не лише сприятливих погодних умов, а й системної роботи агрономічної служби, механізаторів, логістів, спеціалістів із забезпечення та всіх працівників, які брали участь у проведені посівної кампанії.

"Поки одні шукають приводи для гучних заголовків, українські аграрії роблять свою звичну справу – вирощують майбутній урожай. І саме це сьогодні є однією з найкращих новин для країни", – наголосила Ірина Костюшко.

Наразі підприємство продовжує комплекс заходів із догляду за посівами та готується до наступних етапів виробничого сезону, розраховуючи на подальший сприятливий розвиток культур і достойний результат за підсумками року.