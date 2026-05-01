Парад под угрозой? Атакуют ли Москву 9 мая, оценил цифровой разум

Высокий уровень защиты не отменяет возможности Украины

Искусственный интеллект признает, что риск атаки по Москве во время парада на 9 мая все же есть, хотя прямой удар маловероятен. Ощущают опасность и россияне, в частности, об этом свидетельствует проведение парада в сжатом формате и готовность России к "перемирию" на этот день, переданная через США.

Про уровень риска говорят данные нескольких моделей искусственного интеллекта. "Телеграф" опросил модели ChatGPT, Gemini и Perplexity относительно возможности и риска такого удара. Ни одна модель не исключила его полностью. Все ИИ говорили о высокой степени защиты Москвы и одновременно о развитии украинской оборонки и наращивании возможностей ударов в глубокий тыл России.

В частности, Perplexity отмечает изменение формата парада — проведение его без техники. В то же время есть предположение, что это связано не только с безопасностью, но и с дефицитом ресурсов. Ссылаясь на аналитиков ИИ подчеркивает репутационный удар даже без прямой атаки.

Анализ риска удара по Москве на основе источников от Perplexity

Gemini подчеркивает, что у Украины есть возможность и очевидный мотив нанести такой удар, хотя у Москвы есть способы противодействия. Он оценивает возможность попытки атаки как высокую.

Анализ риска удара по Москве от Gemini

Самым осторожным в своих оценках стал ChatGPT. Этот ИИ делает акцент на балансе "риск есть, но вероятность невысока", а также прямо отмечает, что Украина может сдерживаться из-за рисков эскалации.

Анализ риска удара по Москве от ChatGPT

