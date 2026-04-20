Прославляла російського імператора та революціонерку. Яку назву раніше мала головна площа Житомира

Це місце у центрі обласного центру змінило чимало імен

Головна площа Житомира зараз має назву Соборна. Її вона отримала у 1990 році.

Назви, які в різні епохи давали центральній площі міста, може служити своєрідним путівником в історію міста. Вона розташована в центрі обласного центру та є місцем проведення важливих подій та заходів. Як пише "Житомир online", у другій половині XIX століття площа мала назву Семінарійська. Річ у тім, що поруч діяла Житомирська римсько-католицька семінарія.

Головна площа Жиомира 1918 рік

Водночас там збиралися візники у пошуках роботи. Це дало місцю неофіційне, але дуже поширене визначення – Біржова площа, що натякало на своєрідну "біржу екіпажів", де видавали дозволи та номери для перевезень.

Соборна площа, початок 20 століття

У 1868 році на згадку про порятунок імператора Олександра II після замаху в Парижі на площі звели Євдокиївську каплицю. У 1911 році площу перейменували на честь Олександра II. Житомир тоді став одним із перших міст регіону, де з'явився електричний трамвай. Площа Олександра II перетворилася на ключовий вузол цього транспорту.

Площа стала ключовою точкою руху трамвая

Невдовзі владу захопили більшовики та перейменували головну площу Житомира на честь революціонерки Рози Люксембург. Там з'явився пам'ятник Леніну.

Під час Другої світової війни німецькі окупанти назвали центральну площу Житомира Kathedral Platz (Соборна площа). Вони перетворили її на місце публічних страт.

У 1954 році площу назвали на честь Леніна. Площу Леніна перейменували на Соборну площу ще за радянської влади 1990 року з ініціативи депутатів міської ради.

