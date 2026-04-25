Від рогатих будинків до левів та туалетного паперу: у мережі "оживили" назви міст України (фото)

Новий флешмоб набирає популярності

Українці в соцмережі запустили цікавий тренд — показують, як виглядали б міста та села нашої країни, якщо візуалізувати їхні назви. Багато хто, хто не відвідував ці міста, часто будують уявлення про них на стереотипах або грі слів.

Відповідними ідеями поділилися у соцмережі Threads. Користувачі за допомогою штучного інтелекту створюють картинки міст, виходячи з їхніх назв.

Наприклад, Кривий Ріг перетворюється на місце, де будинки, вулиці і навіть мости вигнуті, наче роги. А Конотоп став утіленням повісті українського письменника Григорія Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма".

Назви міст України оживили за допомогою ШІ. Пост у Threads

Львів ШІ візуалізував як місто, в якому, відповідно, мешкають леви.

А Козятин — місце, де мешкають кози.

П’ятихатки штучний інтелект уявив собі як село, де п’ять хаток стоять поряд.

Бориспіль може представлятися багатьом місто-аеропорт.

Хмельницький бачать як місто, вкрите хмелем.

Суми у уявленні ШІ — місто, де багато гігантських сумок.

Обухів на зображенні асоціюється за назвою із величезним рулоном туалетного паперу.

Вінниця тим часом раптово перетворюється на італійську Венецію.

Запоріжжя буквально переміщують до Парижа.

Чортков став містичним місцем, сповненим чортів, вогнем, а також середньовічної атмосферою.

А Ужгород асоціюється з вужами.

Такий тренд не тільки розважає користувачів, але в той же час і пробуджує інтерес до географії, адже багато хто починає шукати реальні фотографії міст, цікавитися їх історією і більше дізнаватися про, наприклад, маловідомі місця нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які назви пропонували для Дніпра під час декомунізації.