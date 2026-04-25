Від рогатих будинків до левів та туалетного паперу: у мережі "оживили" назви міст України (фото)

Анастасія Мокрик
Населені пункти у незвичайній уяві ШІ. Фото Колаж "Телеграфу"

Новий флешмоб набирає популярності

Українці в соцмережі запустили цікавий тренд — показують, як виглядали б міста та села нашої країни, якщо візуалізувати їхні назви. Багато хто, хто не відвідував ці міста, часто будують уявлення про них на стереотипах або грі слів.

Відповідними ідеями поділилися у соцмережі Threads. Користувачі за допомогою штучного інтелекту створюють картинки міст, виходячи з їхніх назв.

Наприклад, Кривий Ріг перетворюється на місце, де будинки, вулиці і навіть мости вигнуті, наче роги. А Конотоп став утіленням повісті українського письменника Григорія Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма".

Кривий Ріг
Назви міст України оживили за допомогою ШІ. Пост у Threads
Конотоп
Львів ШІ візуалізував як місто, в якому, відповідно, мешкають леви.

Львів
А Козятин — місце, де мешкають кози.

Козятин
П’ятихатки штучний інтелект уявив собі як село, де п’ять хаток стоять поряд.

П’ятихатки
Бориспіль може представлятися багатьом місто-аеропорт.

Бориспіль
Хмельницький бачать як місто, вкрите хмелем.

Хмельницький
Суми у уявленні ШІ — місто, де багато гігантських сумок.

Суми
Обухів на зображенні асоціюється за назвою із величезним рулоном туалетного паперу.

Обухів
Вінниця тим часом раптово перетворюється на італійську Венецію.

Вінниця
Запоріжжя буквально переміщують до Парижа.

Запоріжжя
Чортков став містичним місцем, сповненим чортів, вогнем, а також середньовічної атмосферою.

Чортків
А Ужгород асоціюється з вужами.

Ужгород
Такий тренд не тільки розважає користувачів, але в той же час і пробуджує інтерес до географії, адже багато хто починає шукати реальні фотографії міст, цікавитися їх історією і більше дізнаватися про, наприклад, маловідомі місця нашої країни.

#Соцмережі #Тренд #Міста #Назви #ШІ