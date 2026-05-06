Літо скасовується? У Харків можуть раптово нагрянути найхолодніші дні травня

Над містом може пройти холодний фронт

Одні із найхолодніших днів травня йдуть до Харкова після нетривалого потепління. Стовпчики термометрів можуть знову опуститись значно нижче +20 градусів.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, згідно з даними сервісу, потепління, яке спостерігається в обласному центрі протягом кількох днів, може перерватися прохолодною погодою у другій декаді місяця. З 14 по 16 травня стовпчики термометрів можуть "впасти" з +23 до +17 градусів. Можливі опади у вигляді дощів. Стверджується, що цими днями Харків накриє холодний фронт із північного заходу.

Погода в Харкові

Про різке похолодання також попереджає сайт "Укргідрометцентру". За його інформацією, 14 та 15 травня температура повітря у Харкові може становити +14 градусів після майже літніх +25, які прогнозуються на 7 число. Можливі дощі.

Зниження температури повітря у другій декаді травня прогнозують і спеціалісти сервісу Meteofor. За їхніми даними, 15 травня у Харкові стовпчики термометрів можуть знизитися до +18 градусів.

