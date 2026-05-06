Лето отменяется? В Харьков могут внезапно нагрянуть самые холодные дни мая

Над городом может пройти холодный фронт

Одни из самых холодных дней мая идут в Харьков после непродолжительного потепления. Столбики термометров могут снова опуститься значительно ниже +20 градусов.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, согласно данным сервиса, потепление, которое наблюдается в областном центре уже на протяжении нескольких дней, может прерваться прохладной погодой во второй декаде месяца. С 14 по 16 мая столбики термометров могут "упасть" с +23 до +17 градусов. Возможны осадки в виде дождей. Утверждается, что в эти дни Харьков накроет холодный фронт с северо-запада.

О резком похолодании также предупреждает и сайт "Укргидрометцентра". По его информации, 14 и 15 мая температура воздуха в Харькове может составлять +14 градусов после почти летних +25, которые прогнозируются на 7 число. Возможны дожди.

Снижение температуры воздуха во второй декаде мая прогнозируют и специалисты сервиса Meteofor. По их данным, 15 мая в Харькове столбики термометров могут снизиться до +18 градусов.

