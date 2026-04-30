Дніпро прожарить до +27: коли травнева спека може різко витіснити холодну погоду

Місто накриє хвиля субтропічного повітря

У Дніпрі після аномального похолодання очікується швидке і впевнене потепління. Стовпчики термометрів вже найближчими днями можуть подолати позначку +25 градусів.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, перші дні травня відзначаться помірною погодою (до +18 градусів), проте після 8 числа Дніпро накриє хвиля субтропічного повітря, яке підніме стовпчики термометрів до +27 градусів вдень та +15 вночі. Невеликі опади прогнозуються лише на початку місяця.

Потепління підтверджує прогноз Укргідрометцентру. Його синоптики вважають, що до 8 травня повітря у Дніпрі може прогрітися до майже літніх +22+13 градусів тепла.

Фахівці сайту Meteofor також вважають, що до обласного центру незабаром прийде потепління — до 21+12 градусів до 10 травня.

