Премиальные или маленькие? Какие АЗС безопаснее во время атак

Большую роль играет не только расположение

Российские удары по украинским АЗС заставляют водителей искать более безопасные места для заправок. Впрочем, вопрос, какие лучше выбирать: большие или маленькие, — остается открытым.

Ответ на это "Телеграфу" дал директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

По его словам, премиальные заправки или популярные сети привлекают много внимания, особенно если говорить о вывесках. Однако здесь есть больше возможностей для инженерной защиты, централизованных инструкций, обучения персонала, мобильных приложений и резервного питания.

Сапегин добавляет, что премиальные АЗС обычно занимают немалую территорию и их легче распознавать дронами как топливные объекты. Кроме того, на таких заправках обычно больше людей из-за кафе и магазинов.

В то же время бюджетные АЗС менее заметны и имеют более простую инфраструктуру, но им сложнее вкладывать средства в защиту.

"Если государство введет дорогостоящие требования к укреплению, часть небольших заправок может закрыться. Это приведет к меньшей конкуренции, очередям и возможному росту цен на топливо", — говорит эксперт.

Напомним, на всех АЗС в Украине предлагают ввести три режима работы, когда есть угроза удара ракетами или дронами.

