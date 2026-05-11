"Наче не 1 квітня": Гордон вразив новим пророцтвом про Путіна та війну в Україні

Він впевнений, що 9 травня, найімовірніше, був останній парад Путіна

Журналіст та телеведучий Дмитро Гордон заявив, що Росія нібито "закінчує війну". Його чергове епатажне "пророцтво" бурхливо обговорюють у мережі.

Про це Гордон заявив в інтерв'ю журналісту та телеведучому Василю Голованову. Відео розміщене на каналі "В гостях у Гордона" з дуже кричущою обкладинкою: "В ці хвилини! Екстрене звернення Путіна! Росія закінчує СВО (так РФ називає свою війну проти України, — ред.)! Перші подробиці!".

Обкладинка нового інтерв'ю Гордона. Фото: Скріншот "Труха"

Ця заява викликала хвилю критики в мережі. Іронізують, що Гордон не вперше робить шокуючі заяви, хоча його передбачення не здійснюються. Ось деякі з коментарів:

Наче не 1 квітня

У Гордона все стабільно

А я вже й повірила…

Який раз уже

Ну так усі ЗМІ люблять шокуючі назви, щоби читали або дивилися, старий трюк

Гордон щодня розстрілює Путіна і щоразу на смерть

Що, почалося нарешті

Може хоч раз попаде

Ну якщо Гордон, тоді віримо

Як українці реагують на нові передбачення Гордона. Колаж коментірів зроблено ШІ

Що сказав Гордон у новому інтерв'ю

Журналіст коментував парад 9 травня на Червоній площі у Москві, з якого робить висновок, що глава Росії Володимир Путін нібито має серйозну хворобу. На думку Гордона, це суттєво впливає на здатність глави Кремля керувати країною, і цей парад, з високою ймовірністю є для Путіна останнім.

"Мені здається, що це останній парад Путіна. Я вже боюсь загадувати, але не уявляю собі навіть, що має статися, щоб наступного року Путін стояв на трибуні, приймаючи парад на Червоній площі", — сказав Гордон.

Дмитро Гордон. Фото: instagram.com/gordondmytro

Також телеведучій заявив, що "ми спостерігаємо крах Росії практично взагалі в прямому ефірі". За його словами, "вони припливли — і Путін, і путінська Росія".

На тлі цього Гордон знову видав "пророцтво", що війна скоро закінчиться. Він пов’язує це не лише зі станом Путіна, але й з внутрішніми процесами в Росії, які ведуть до її ослаблення.

Журналіст вважає, що Росія програє, і переговори нібито будуть лише про її здачу: "З тими, хто програв, не зустрічаються, тим, хто програв, диктують текст капітуляції, який вони підписують".

"Вона (Росія, — ред.) вже скоро впаде, вона валиться вже… і звичайно збіжаться всі за здобиччю… прийде Фінляндія, прийде Японія, прийде Китай… звичайно прийде Україна, тому що ми заберемо своє — Крим і Донбас", — заявив Гордон.

Це не перше "пророцтво" Гордона про завершення війни

Влітку 2025 року Гордон стверджував, що спілкувався у Вашингтоні з двома джерелами, і ті нібито заявили, що війна в Україні мала завершитися 15 серпня. Коли цього не сталося, він закликав не вірити ні в чиї передбачення, оскільки його нібито обдурили.

В лютому 2026 року Гордон, навпаки, казав, що війна в Україні не закінчиться ніколи. Свої тодішні висновки він робив виходячи з ситуації, а також розмови з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Нагадаємо, "Телеграф" публікував ТОП найгучніших прогнозів щодо завершення війни в Україні. Їх робили політики, відомі люди та навіть головний рабин Дніпра.