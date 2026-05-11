"Вроде не 1 апреля": Гордон поразил новым пророчеством о Путине и войне в Украине
Он уверен, что 9 мая, вероятнее всего, был последний парад Путина
Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что Россия якобы "заканчивает войну". Его очередное эпатажное "пророчество" бурно обсуждается в сети.
Об этом Гордон заявил в интервью журналисту и телеведущему Василию Голованову. Видео размещено на канале "В гостях у Гордона" с очень вопиющей обложкой: "В эти минуты! Экстренное обращение Путина! Россия заканчивает СВО (так РФ называет свою войну против Украины, — ред.)! Первые подробности!".
Это заявление вызвало волну критики в сети. Иронизируют, что Гордон не в первый раз делает шокирующие заявления, хотя его предсказания не осуществляются. Вот некоторые из комментариев:
- Вроде не 1 апреля
- У Гордона все стабильно
- А я уже поверила…
- Какой раз уже
- Ну так все СМИ любят шокирующие названия, чтобы читали, или смотрели, старый трюк
- Гордон каждый день расстреливает Путина и каждый раз на смерть
- Что, началось наконец
- Может, хоть раз попадет
- Ну если Гордон, тогда верим
Что сказал Гордон в новом интервью
Журналист комментировал парад 9 мая на Красной площади в Москве, из которого заключает, что глава России Владимир Путин якобы имеет серьезную болезнь. По мнению Гордона, это существенно влияет на способность главы Кремля управлять страной, и этот парад, с высокой вероятностью, является для Путина последним.
"Мне кажется, что это последний парад Путина. Я уже боюсь загадывать, но не представляю себе даже, что должно произойти, чтобы в следующем году Путин стоял на трибуне, принимая парад на Красной площади", — сказал Гордон.
Также телеведущий заявил, что "мы наблюдаем крушение России практически вообще в прямом эфире". По его словам, "они приплыли — и Путин, и путинская Россия".
На фоне этого Гордон снова выздал "пророчество", что война скоро закончится. Он связывает это не только с состоянием Путина, но и с внутренними процессами в России, ведущими к ее ослаблению.
Журналист считает, что Россия проиграет, и переговоры якобы будут лишь о ее сдаче: "С проигравшими не встречаются, проигравшим диктуют текст капитуляции, который они подписывают".
"Она (Россия, — ред.) уже скоро падет, она рушится уже... и конечно сбегутся все за добычей ... придет Финляндия, придет Япония, придет Китай... конечно придет Украина, потому что мы заберем свое — Крым и Донбасс", — заявил Гордон.
Это не первое "пророчество" Гордона о завершении войны
Летом 2025 года Гордон утверждал, что общался в Вашингтоне с двумя источниками, и те заявили, что война в Украине должна была завершиться 15 августа. Когда этого не произошло, он призвал не верить ни в чьи предсказания, поскольку его якобы обманули.
В феврале 2026 года Гордон, напротив, говорил, что война в Украине не закончится никогда. Свои тогдашние выводы он делал исходя из ситуации, а также беседы с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
