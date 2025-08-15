Війна закінчиться сьогодні: відомий український "пророк" знову оголосив своє передбачення

Це не перший прогноз журналіста

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що, за інформацією його джерел у Вашингтоні, війна в Україні може завершитися 15 серпня — у день запланованого саміту президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці.

Він розповів, що поспілкувався з двома інсайдерами, які нібито запевнили його в такому розвитку подій.

"Хвилин 10 тому я розмовляв із двома моїми джерелами у Вашингтоні. Обидва вони сказали, що завтра, 15 серпня, війна закінчиться", — сказав Гордон.

Він уточнив, що обидва його джерела є "дуже високопоставленими людьми" у Вашингтоні.

"Чи вірю я в це? Я на це сподіваюся… Поки я вам кажу те, що мені сказали буквально кілька хвилин тому", — додав Гордон.

Чи справді війна може закінчитися сьогодні

"Ставки високі" – написав президент США Дональд Трамп перед вильотом на Аляску. Сьогодні, 15 серпня, там відбудеться зустріч лідерів Штатів та Росії. Втім, сподіватися, що саме сьогодні буде домовленість щодо припинення війни не варто.

Пост Дональда Трампа в TruthSocial

Про це свідчать слова самого Дональда Трампа. Він заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним обговорюватиме питання територій, але остаточне рішення має ухвалити Україна.

Виступаючи перед журналістами на борту президентського літака, яким він прямував на Аляску, Трамп наголосив:

"Вони (ред. – територіальні поступки) будуть обговорюватися, але я маю дати Україні ухвалити це рішення. І думаю, вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут, щоб посадити їх за стіл переговорів". Дональд Трамп

Коментуючи триваючі російські атаки, Трамп заявив, що Путін "вважає, ніби це дає йому перевагу в переговорах, але насправді це шкодить йому". Він також підкреслив, що розраховує на певний результат зустрічі та попередив, що у разі відсутності прогресу Росію можуть чекати серйозні економічні наслідки.

Не вперше і не востаннє? Коли Гордон ще прогнозував закінчення війни

Дмитро Гордон неодноразово робив прогнози щодо завершення війни в Україні, кожного разу називаючи нові дати та умови.

2 травня 2022 року в інтерв’ю Василю Голованову він окреслив три, на його думку, обов’язкові складові української перемоги: повернення всіх окупованих територій, виплата Росією репарацій за збитки та моральну шкоду, а також офіційне покаяння перед українцями. Тоді журналіст висловлював надію, що війна закінчиться вже цього року.

19 березня 2024 року Гордон знову заявив, що бойові дії завершаться протягом року. Він послався на власні джерела та припустив, що на територію України можуть бути введені сили НАТО для швидкого використання новітнього західного озброєння.

22 жовтня 2024 року у розмові з Наталією Влащенко журналіст спрогнозував, що до 5 листопада війна почне стрімко згортатися, а гаряча фаза завершиться до кінця року. Він запевнив, що Україна вийде з цих подій переможницею, оскільки "зло ніколи не перемагає добро у підсумку".

29 грудня 2024 року Гордон знову уточнив дату, заявивши, що гаряча фаза може закінчитися вже 30 грудня. Він пояснив це відсутністю масованих російських обстрілів у передноворічний період та припустив, що це стало результатом прохання з боку Вашингтона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США та Росія розглядають варіант припинення війни в Україні за прикладом ізраїльської окупації Західного берега річки Йордан. Такий підхід передбачає формальне збереження українських кордонів, але фактичний військовий та економічний контроль Кремля над частиною територій.