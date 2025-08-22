"Колись вгадає": Гордон насмішив новим прогнозом кінця війни в Україні (відео)

Журналіст поділився останнім інсайдом від істеблішменту США

Український журналіст Дмитро Гордон неодноразово передбачав дату завершення війни, посилаючись на інсайди, нібито отримані ним із самого Білого дому. Тепер він закликав не вірити ні в чиї передбачення, оскільки його нібито обдурили.

Про це він заявив у коментарі журналісту Василю Голованову. За словами Гордона, напередодні зустрічі президентів США та РФ такий самий прогноз дав і Кіт Келлог.

"Коли я сказав напередодні зустрічі Трампа і Путіна, що я отримав інформацію з Білого дому про те, що в цей день війна закінчиться, я це сказав, я підкреслив. Я зараз прошу всіх, хто почне щось пересмикувати. Я це тоді сказав і скажу зараз. Я підкреслив, що після закінчення воно не збулося, попри те, що не один я про це говорив, а ще й Кіт Келлог, на хвилинку, спецпредставник Трампа, я більше відтоді не вірю в жодне передбачення, в жодний прогноз, в жодний інсайт і закликаю всіх не вірити нікому, хто про це говорить", – сказав Гордон.

Водночас він заявив, що вранці спілкувався зі своїми джерелами у США, які нібито йому сказали, що війна вже закінчилася, а підтвердження цього буде протягом тижня.

Мережа вибухнула коментарями на цю тему, переважно з лайкою. Інтернет-користувачі дивувалися з того, що хтось ще дивиться цього журналіста, і навіть нагадали, як він колись рекламував пірамідки.

Разом з тим, кілька людей порівняли його з президентом США Дональдом Трампом, який нерідко обіцяє завершення війни протягом лічених днів.

Раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що вбивство журналіста Дмитра Гордона планувалося двома способами, один із яких за допомогою ракетно-шахєдної атаки. Ворожі агенти докладно планували замах, проте спецслужбам вдалося йому запобігти.