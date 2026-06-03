Робили схожими на Путіна? Роботи стали посміховиськом на важливому форумі в Росії (відео)

Роботи нездатні виконати навіть простих завдань

У російському Санкт-Петербурзі, який вночі масовано атакували дрони, проходить перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2026). Відвідувачів зустрічають роботи-гуманоїди Unitree Robotics у костюмах клерка та балерини, окрім вигляду це "технологічне диво" вражає дивною поведінкою та схожістю на главу РФ Володимира Путіна.

Роботи, відео яких з'явилися в мережі, запрограмовані говорити російською та переконують, що "шукають щастя". При цьому питання їм можна ставити лише після узгодження з охороною.

Однак вони дуже сильно "гальмують". Роботи не можуть виконати навіть простих завдань — не відповідають на запитання, не дають відвідувачам руку для привітання. Також у "робота-комірника" все падає з рук.

В Україні сміються з цієї невдалої проби вразити технічним прогресом. Зауважили, що хода роботів схожа на дивну ходу Путіна — в перевалку.

На Путінському форумі гостей зустрічають китайські роботи

Виробник незграбних роботів — провідна китайська робототехнічна компанія Unitree Robotics. Вона спеціалізується на розробці, виробництві та продажі схожих на людину гуманоїдних роботів та високотехнологічних чотириногих роботів (робособак).

Компанія впроваджує інновації у сферах високопродуктивних електроприводів, систем навігації та штучного інтелекту. Unitree вдалося значно знизити вартість виробництва роботехніки, задача компанії — масове впровадження роботів у повсякденне життя людей.

В мережі сміються з недолугості роботів на ПМЕФ

Жартують, що робот-дівчинка схожий на російську балерину Анастасію Волочкову, а її партнер — на футболіста з гаража. Також радять росіянам освятити їх святою водою, бо технології не вражають. Сміються, що на ПМЕФ також були представлені українські дрони, "але є нюанс", натякаючи на результативну нічну роботу наших безпілотників у Санкт-Петербурзі.

Ось деякі з коментарів:

Вони пробували роботів повести на акафіст в церкву святої Матрьони і освятити їх святою водою? Бо щось якось не вражають технології…

Робот китайський і не розуміє російську мову

Волочкова та футболіст з гаража

На виставці дронів ПМЕФ також були представлені українські дрони, але є нюанс

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 3 червня українські дрони завітали до Кронштадту в Санкт-Петербурзі, одної з баз Балтійського флоту Росії. Було уражено корвет "Бойкий", носій ракет.