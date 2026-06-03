Губки летять у смітник по всьому світу: чим прогресивні господині почали мити посуд і чому

Ці пристрої перекривають одразу кілька мінусів губок

Домогосподарки по всьому світу відмовляються від губок для миття посуду. Натомість вони використовують довговічні альтернативи, які до того ж справляються із завданнями краще.

Про це пише видання Nők Lapja. Автори статті зазначають, що кухонні губки вже давно стали основним засобом для миття посуду. Однак насправді вони мають цілу низку мінусів:

неприємний запах;

бактерії, які розмножуються у порах;

короткий термін служби;

Через це багато господинь вже почали переходити на практичнішу альтернативу — дерев’яні щітки з натуральними волокнами. Вони закривають відразу кілька мінусів губок:

Щітка для миття посуду. Згенеровано Gemini

швидше висихають (а значить менше цвілі та бактерій);

довговічніший;

мінімізують контакт людини з миючими засобами через довгі ручки.

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