"Для біженців?" Нова квартира Ахметова за понад 500 млн доларів обурила українців

Житло знаходиться на береговій лінії престижного району

Інформація про те, що український олігарх Рінат Ахметом купив собі квартиру в Монако за понад 500 млн доларів, обурила користувачів. Bloomberg вже назвав угоду про придбання елітної нерухомості однією з найдорожчих в історії.

Як повідомляє видання, Ахметов став власником 21-кімнатної розкішної п'ятиповерхової квартири в найпрестижнішому новому житловому комплексі Монако.

Реакція мережі на квартиру Ахметова

Сергій Кошман, громадський діяч, один із координаторів руху "Ми — європейці", прокоментував подію.

"Чудові новини! Bloomberg пише, що Ахметов купив в Монако найдорожчу квартиру в історії людства за 500 млн євро. Пишаємося! Впевнений що цей прецедент допоможе краще залучати кошти міжнародних донорів на війну проти РФ", — йдеться у повідомленні.

Реакція Сергія Кошмана

Схожу думку висловив й політолог Леонід Швець: "Це ж для розміщення біженців із Донбасу!"

Реакція Швеця

У мережі користувачі писали саркастичні коментарі про нову нерухомість Ахметова. Люди зазначали:

Українець, в якого все вдалося!

Коли виїжджати до земляка?

Платинові унітази?

Що відомо про елітне житло олігарха

За даними Bloomberg, Ахметов купив квартиру у Монако за рекордні 471 мільйон євро (554 мільйони доларів). Житло знаходиться у флагманській будівлі "Le Renzo". Його площа становить близько 2500 квадратних метрів, не рахуючи балконів і терас з видом на Середземне море. У квартирі є басейн, джакузі і як мінімум вісім місць для паркування.

Район Маретерра

"Заявлена ​​ціна робить угоду найдорожчою в історії продажу житла, перевершивши нещодавній продаж маєтку забудовника Ніка Кенді в Челсі за понад 350 мільйонів доларів або продаж пентхауса в Нью-Йорку менеджеру хедж-фонду Кену Гріффіну приблизно за 240 мільйонів доларів", — йдеться у матеріалі.

Угода відбулася ще у 2024 році, але пресі стало відомо про неї із документів лише зараз. Холдингова компанія Ахметова SCM підтвердила факт придбання нерухомості у цьому комплексі, хоча й відмовилася надати подробиці щодо нерухомості чи ціни.

